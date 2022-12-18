Carousell售二手單車　買家竟提出分3期付款　網民：冇錢就唔好買

涉及金錢的網上交易要謹慎，有港男近日於二手買賣平台Carousell出售單車，有名欲購買的買家竟然傳訊息詢問可否分3期付款，讓他大感愕然又無奈。網民直言，在Carousell要求分期付款和討價還價都屬於「西客」，而且買家隨時付了第一期錢及拿貨後「走數」。



有港男近日於二手買賣平台Carousell出售單車，有名欲購買的買家竟然傳訊息詢問可否分3期付款，讓他大感愕然又無奈。（fb群組「Carousell乞衣+西客關注組」圖片）

該名港男於fb群組「Carousell乞衣+西客關注組」發文貼出對話內容，有名欲購買二手單車的買家傳訊息稱想買1輛黃綠色的單車，然後又問會否方便電聯詳談，港男未有即時回覆，買家竟然在5分鐘內傳了8條訊息催促，甚為進擊。買家之後又問可否交換單車或分3期付款，港男拒絕並強調只作出售。

有網民搜尋該名買家帳號，查看曾與其交易的人的評價，他截取了3則負評，有人指「唔錯，快手，就係係咁催好煩，一次過6、7個信息炸人」、「極差，交收時間一直改，臨交收前15分鐘又話冇cash（現金）、PayMe（只得Alipay），上咗車後先話取消交易」、「有0星我一定畀0星，X你老Ｘ戇X仔，遲到唔XX講」，第一則評價與港男的經歷甚為相乎。

網民留言嘲諷買家，「分期付款佢都諗得出，好嘢喎！證明佢唔係蠢，問題係當啲賣家蠢。畀咗一次點會再畀？睇你轉貼佢同其他賣家交收紀錄就知，呢條友係出爾反爾嘅慣犯，擺上嚟依度真係表揚下佢！」、「冇錢就唔好買，亦都唔好討價還價」。

另有網民提出賣家可保障自己的方法，「可分期，頭兩期係訂金，第三期畀完可交貨」、「分期可以，收息，每次交收一條軚，最後交收車架」、「分十期都得，不過要收晒錢先畀架單車佢」。

有網民分享經驗，「我都試過有兩次賣嘢，條友話要分期，我話冇問題呀，收晒錢先會寄，佢哋兩個又真係OK喎，好彩佢哋遇到我呢啲有良心嘅人」。