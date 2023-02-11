最強寶寶｜嫩媽避孕都無用　BB手持子宮環出生　過去原來發生過…

不想生育便要採取避孕方法，部分人會選擇子宮環。近日美國有年輕媽媽透露，自己雖然置入了子宮環避孕，但仍是懷上寶寶，發現時已經近7周大，她和伴侶溝通後決定生下孩子，怎想到寶寶出生時，手中竟然會握着她原先體內安裝的子宮環，所有醫護人員都感到很驚奇，紛紛前來看這個奇景。事實上，越南2020年發生過同類事件，當時的婦產科醫生解釋，子宮環避孕成功率非100%，置入後有機會從原始位置移離，失去避孕效果。



美國有年輕媽媽體內已裝設避孕器，但還是懷孕。（TikTok圖片）

綜合外媒報道，美國愛達荷州一名20歲年輕人妻奎克（Violet Quick）和丈夫弗朗西斯（John Francis）在19歲時結婚，因為覺得還年輕，所以暫無生育計劃，便在體內裝設子宮環避孕。9個月後她忽然覺得有惡心感覺，不適持續近兩周，由於裝了子宮環，她從未考慮過可能是懷孕，直至有次2用驗孕棒發現「兩條線」，之後連續驗孕6次都測出兩條紅線，顯示已懷孕，趕去醫院檢查才發現，她原來已懷孕近7周。

9個月後開始覺得惡心，結果驗孕共6次都顯示已懷孕。（GettyImages／非當事人）

奎克跟丈夫討論後決定生下寶寶，沒想到他出生時手中居然還緊握着體內原先的避孕器，讓醫護人員很是驚訝，「當時所有護士都來看帶子宮環的嬰兒」。 她向其他女性分享經歷，即使有做避孕措施，如有任何懷孕跡象，例如月經延遲都應進行驗孕。

這個寶寶連子宮環都阻不了，網民大讚嬰兒出生的「決心」，「寶寶說你沒辦法阻止我的到來」、「還沒出生就在為生存奮鬥」，亦有媽媽分享同樣奇遇，「我懷上寶寶7周，現在避孕器已取出，是在我還裝着時發生的」、「我有個避孕器寶寶，她快要12歲」。

2020年越南曾發生過同類個案，有名34歲女士裝設子宮環以作避孕，怎料還是意外懷孕，發現胎兒時已經5周大。寶寶不但「破繭而出」，出生時手中還握著像竹蜻蜓模樣的避孕器。子宮環是可以阻止精子通過及接觸卵子的節育工具，避孕有效率達99%。當時的婦產科醫生解釋，子宮環避孕成功率非100%，置入後有機會從原始位置移離，失去避孕效果，所以新生命有機會誕生。