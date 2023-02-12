司機疑醉駕棄車逃　零度低溫跳3次河避吹波仔　驗血結果笑爆網民

有些人的行為實在難以理解。江蘇交警日前執行醉駕截查時，有名司機為逃避「吹波仔」，竟棄車跑去跳河，由於當晚氣溫接近零度，警方苦口婆心勸他上岸，安撫「事情不大」、「你也游不過去」，還按他要求後退，結果男子上岸後見警方一接近，他又跳回河裏，來來回回一晚跳了3次河，結果要消防增援「救人」。離奇的是，警方發現司機根本無飲酒，而他是「前晚喝了酒」心虛才跳河，但他的行為阻礙警方執行公務，要移交派出所處理。



男司機為逃避醉駕截查，竟然連跳3次河。（微博影片截圖）

事發於於江蘇淮安，2月5日凌晨，交警執行例行檢查時，1名薜姓男司機突然棄車逃走，令人摸不着頭腦地選擇跳河逃走。在場警員勸他別做傻事時，他還談條件要求警方後退才上岸。

當晚氣溫接近零度，嚴寒天地下濕身可大可小，警員亦擔心司機安危，狂喊「師傅你趕緊上來，事情不大，你不要對自己生命不負責任」、「你也游不過去」，因為對岸一樣有警車守候，結果司機在水中喘氣叫喊「你們走吧」。

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警員供裝答應條件後退，待司機上岸再接近時，司機又再跳河，前後上上落落居然跳了3次。警方只好放棄再談，轉而向消防尋求支援，最後消防員強行將司機拉上岸。

最離奇的事發生了，警方發現司機血液中根本不含酒精，他其實是「前晚喝了酒」心虛才棄車跳河。醉駕罪名雖然甩身，但因為他大玩跳河逃走遊戲，阻礙警方執行公務，要移交派出所處理。

網民看得嘖嘖稱奇，「前天喝酒…」、「有些是條件反射，經常喝酒看見員警就怕」，但不少人覺得司機應該「身有屎」，「不會是身上有命案吧，心虛的以為來抓他，所以跳河」、「有沒有一種可能他是為了掩護其他人」。

（綜合）