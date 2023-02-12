請人嗎？為滿足員工WFH願望　公司打造迷你小鎮　每人一間獨立屋

疫情下不少公司都准許員工在家工作（Work From Home／WFH），現在要重返辦公室對很多人來說簡直是噩耗！較早前美國有老闆深明員工或許難以適應重返公司上班，為了可以實現員工WFH意願，同時又不影響公司運作，決定在公司內部打造一座「迷你小鎮」，每位員工不但擁有獨立房屋，房子的細節和裝飾更可親自設計、度身訂造，可謂非常貼心！影片瘋傳後惹起哄動，網民紛紛大表羨慕，又追問：「還缺人嗎？」



老闆在公司內部打造「迷你小鎮」，為滿足員工WFH願望。（TikTok 圖片「itskylie94」）

美國密蘇里州（Missouri）一間物流公司的員工凱莉（Kylie）在抖音分享其老闆慷慨行徑，影片瘋傳後惹來網民起哄。事緣員工們已習慣疫情期間WFH的日子，所以現在也想繼續，但老闆卻希望他們能上班時能待在公司，為了平衡雙方意願，老闆特地在公司內部打造一座「迷你小鎮」，每個員工都有屬於自己的小房子，回公司工作也等同「回家」，若有需要和同事交流也很方便，只要出門走到隔壁便能和「鄰居」交流，讓員工到公司上班同時都能有如回家的溫馨感。

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從圖片可見，色彩繽紛的屋前有綠色草地和通往各處的小徑，空地還有悠閒的吊床搖椅，可作員工空閒休息之用，驟眼看的確很像真實小村落。凱莉拍攝屋內時只見配備簡單的桌椅和電腦以組成辦公區，其他設計則由員工自行決定。只要關上門和拉起窗簾，辦公室便變成私密空間，既方便工作，又能保持私隱，一舉兩得。

凱莉補充老闆為人本就慷慨，這次不但在公司空地打造「迷你小鎮」，而且每間房屋的外觀和裝飾都是根據員工個性來設計，門牌號碼亦是員工的生日，別具代表性，相信員工「回家」定有親切感吧！在一排房屋中，有間粉紅色城堡外形的屋子，更是老闆特意送給妻子的禮物。

粉紅色城堡外形的屋子，是老闆送給妻子的禮物。（TikTok 圖片「itskylie94」）

老闆的慷慨和貼心在網上引起熱議，不少人表示十分羨慕，「我想要一間這樣的辦公室」、「我很想在那裏工作」、「快樂的員工=更少的人員流動=更少的招聘和培訓新人的費用」。不過，有人認為這樣的環境根本難以工作，上班只會想要休息，「在漆黑的天花板和門廊燈亮着的情況下，我的大腦總是告訴我，該睡覺了」。