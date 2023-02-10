媽媽搭火車餵母乳　被大媽斥「傷風敗俗」 暖心列車長解圍被讚爆

餵哺母乳是媽媽偉大的天職，旁人竟投以鄙視目光。有台灣媽媽於網上發文，指日前她帶着3個多月大的女兒乘火車時，見女兒肚餓就掛上哺乳巾坐在座位上餵哺母乳，其間卻有大嬸批評她於公眾場合哺乳是「傷風敗俗」，連番批評後要求她去廁所餵哺，更揚言要趕她下車，她拒絕並與大嬸爭論，最終還鬧到列車長前來了解事件。幸好列車長明白事理，安排大嬸到另1個車廂就座，幫台媽解圍之餘，還送上餅乾和水安慰。網民提醒當地設有《公共場所母乳哺育條例》，保障婦女於公共場所母乳哺育的權益，建議她下次直接報警。



有台灣媽媽於網上發文分享在台鐵火車上餵哺母乳的不快經歷。（示意圖／Getty Images）

台媽於facebook群組「爆怨2公社」發文指，日前她帶3個多月大的女兒乘台鐵火車去找朋友，路途中卻遇到讓人非常生氣的事。她剛上車沒多久，女兒就肚餓，由於她餵哺母乳，於是掛上了哺乳巾坐在座位上餵哺。

當時有大嬸看到她就好奇問在做什麼，台媽回答正在餵哺母乳，大嬸立即反感說「哎喲！怎麼可以在火車上餵奶啦！」，她反問為什麼不行，大嬸指出在火車上，她解釋女兒「肚子餓了！就要喝奶啊」。

大嬸批評火車屬公眾地方，不是屋企，「公開場合這樣傷風敗俗！要餵不會去沒人的地方餵嗎？在火車上餵成何體統，而且小孩子餓一下又不會死」。台媽聽得氣憤，嚴正指：「請問我給我小孩餵奶是惹到妳了嗎？」大嬸仍堅持己見，要求她躲起來去無人的地方餵，「不然去旁邊廁所餵啊！」。

有大嬸批評她於公眾場合哺乳是「傷風敗俗」，要求她去廁所餵哺。（《我也是媽媽》劇照）

台灣再反問：「請問妳吃飯都躲起來吃還是都在廁所吃？」大嬸駁斥不到，於是以輩份壓她，要求她說話更客氣、更禮貌，「我比你大，我是長輩」，說話站不住腳下，反要求媽馬上下車，「妳下車，不要在這邊，要餵去別的地方餵」。

台媽難以理解為何大家同樣花錢買車票，卻會要求她下車餵奶，惟大嬸拒絕離開，碎碎念批評：「不知羞恥，在火車上這樣餵奶，有夠惡心…現在人怎麼都這麼不要臉，還在跟我硬催硬擠，小孩有夠可憐，有這種媽媽」。

大嬸還將行動升級，喚來列車長評理，要求趕台媽下車。列車長了解情況後認為台媽無錯，安排大嬸到另1個車廂就座，送上餅乾和水關心台媽「受傷的小心靈」，安慰她可以繼續餵，「放心餵，沒事的」。其他乘客也特地走過去表示支持，叫她別在意大嬸。她在帖文特別感謝列車長的關懷，並謝謝台鐵人員和其他乘客的善良。

大嬸斥責「公開場合這樣傷風敗俗！要餵不會去沒人的地方餵嗎？在火車上餵成何體統，而且小孩子餓一下又不會死」。（《繼承者們》劇照）

不少網民留言力撐樓主沒有做錯，「想在哪餵就在哪餵，媽媽的選擇不需要別人指手畫腳」、「你很棒，不用活在別人的嘴裏」、「對方一定沒生過小孩啊！支持你，偉大的女性喔！」。網民亦斥責大嬸無常識及「女人留難女人」，「居然還有這種愚蠢的腦袋」、「太愛管閒事了，難道她的孫子是在廁所喝奶長大的嗎？」、「有掛哺乳巾，又不是直接露給她看，是在哭什麼？有人叫她看嗎！」。

有網民提醒台灣有《公共場所母乳哺育條例》，列明婦女於公共場所母乳哺育時，任何人不得禁止、驅離或妨礙，違者可處以6000元以上、3萬元台幣以下（約1600港元以上、7800港元以下）罰鍰，故台媽應該即時報警，讓警方跟進。