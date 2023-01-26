新年暖心事！後生的士司機主動落車扶長者兼護頭　確保坐好先閂門

老人家行動不便，出入時的確需要多加照顧及體諒。網上流傳「車cam」短片，一對長者於香港仔利東邨乘搭的士時，年輕司機不但主動落車扶伯伯上車，更以手為他護頭，並確保他坐好後才關門，之後又為婆婆開車門，直至兩人安頓好才返回駕駛座開車。不少網民都大讚司機的舉動非常貼心，「真係少見 的士司機有咁嘅service（服務）」，但亦有人指的士停車時維持「冚旗」，表示暫停載客，估計兩名長者或有可能是司機的親友。



網上流傳「車cam」短片，一對長者於香港仔利東邨乘搭的士時，年輕司機不但主動落車扶伯伯上車，更以手為他護頭，並確保他坐好後才關門。（YouTube「車cam特警」影片截圖）

相關「車cam」片段近日於社交平台流傳，地點為香港仔利東邨的士站，畫面未有顯示事發時間。片中可見，一對長者互相攙扶走近的士打算上車，年輕的士司機見到兩人隨即下車，向後車舉手提示停車等候，然後一手扶着車門，一手協助伯伯上車，又為他護住頭部以防撞到。司機其後又為婆婆按鍵打開另一邊車門，確保兩人坐好才幫忙關門，非常細心。

不少網民看過片段也大讚的士司機服務態度非常殷勤，「雖然係少事，不過而家真係少見的士司機有咁嘅service（服務）」、「拉埋左邊車門夠細心」、「希望他能保持這份熱誠，不會被同化」、「新一年都應該表揚下好人好事，一點一滴，每人行多一步，做好每一件事，個世界就會更加美好」。

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亦有網民指出，片中司機扶兩名長者時未有戴上口罩，而的士當時亦維持「冚旗」，展出「暫停載客」的告示牌，因而估計司機或為長者的家人，才會有如此良好的服務，「似係車屋企人咋喎，又冚旗又冇戴口罩」、「自己屋企人嚟咋？揸咗老豆架車啫」。