車cam片！外賣阿姨路中「與電動單車共舞」　網民：慘啦！倒瀉晒

舞獅舞龍之外，竟然有人「舞電動單車」？有網民日前上傳車cam片，顯示香港某街道有1名外賣阿姨疑不熟電動單車操作，在馬路中心出現狼狽一幕──阿姨握着把手不停隨電動單車原地打轉無法騎上車，猶如「與車共舞」。有網民指阿姨已經「倒瀉晒啲外賣」，又指幸好不是電單車，否則可能出意外，爆笑形容是「人類馴服野生電動車珍貴片段」。



有車cam片拍到馬路上有外賣阿姨「舞電動單車」。（fb群組「車cam L（香港群組）」）

樓主日前在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，拍到「阿姨與電動單車共舞」的畫面。片段拍攝地點未明，但見到有行走新界的「綠的」出現，相信是拍攝於新界區，只見1名身穿圍裙、疑似正送外送的阿姨，在馬路中心「舞動」電動單車，她握住車輛手把，尾轆掂地不停打圈轉轉轉，車尾的外賣箱子不停刮地，但她始終騎不上去。而阿姨似乎不熟悉電動單車操作，最後車子打側倒在路上，她狀甚無奈重新扶起電動單車。

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網民形容是「人類馴服野生電動車珍貴片段」、「一定係奴役得架單車太過份啦，攪到架單車發老皮」，惟有人批評如果阿姨不會騎車應該別用來送外賣，「好彩佢無車牌、害唔少人」、「慘啦！倒瀉晒啲外賣」、「阿姐好彩係揸電動單車啊，揸其他死得」。

由於影片畫質離奇偏綠色，網民錯重點問為何可以拍得這麼像恐怖片，「你條片係咪喺邊部恐怖片截出嚟」、「好欣賞你個車cam…明明係一單普通嘅意外，都拍得出鬼片嘅氣氛」，畫質又差。樓主解釋因為隔住擋風玻璃上面啲隔熱膜拍所以偏綠，由於離「舞車」場景較遠，「放大咗嚟睇係差啲啦」。

駕駛電動可移動工具在港屬違法，而且不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。警方曾表示任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。

過去不時有市民因駕駛電動單車被捕，當中可能涉及4宗罪，包括駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有第三者保險、無牌駕駛及駕駛時沒有佩帶安全帽等。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）