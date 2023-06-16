渣男！婚前揭未婚夫真面目：嫖妓拍性愛片還…　女崩潰：什麼怪物…

結婚前才發現未婚夫恐怖「真面目」，應如何是好？馬來西亞1名女生就在社交媒體發文，表示本來與交往6年的男友準備結婚，詎料結婚前才發現未婚夫擅取結婚基金嫖妓，更偷拍家人內衣褲照，女生「氣炸」崩潰，決定解除婚約，並公開未婚夫惡行，慘呻「接近6年了，才看清自己枕邊人是個精神病患的怪物是什麼感覺」。



女生與交往6年的男友準備結婚，詎料發現未婚夫擅取結婚基金嫖妓，更偷拍家人內衣褲照，她憤怒崩潰決定解除婚約。（網上圖片）

綜合外媒報道，該女生早前於facebook發文分享其悽慘經歷，表示與未婚夫從大學開始交往至今已6年，去年4月答允對方求婚，本來打算甜甜蜜蜜攜手踏進人生另一階段。然而去年12月，女生與家人去旅行時一直聯繫不上未婚夫，成為分手起因，「這5天的旅程中幾乎所有的資訊和行蹤都是謊言，完全不接視頻通話」。

旅行結束後，女生由於懷疑未婚夫行徑，於是嘗試找對方溝通，惟對方完全不願意討論近日轉變的原因；女生之後逼迫未婚夫，怎料他說「不愛了」並要冷靜一星期，「其間他一封簡訊或者通話都沒給過」。

女生隨後用盡方法調查未婚夫，沒想到卻揭穿其「真面目」──大學時期就開始嫖妓，更在對方雲端硬碟發現了許多性愛影片，以及女生家人的內衣褲照片。更傷心的是，女生發現男友把2人準備結婚用的2萬令吉資金花光去嫖妓，又曾把妓女帶回其婚房「打炮」，甚至想幫妓女贖身後迎娶對方，「長達5年的時間，因為太信任他從來都沒有懷疑過他，100%的信任他。此刻我心裏只有無限的懊悔和自責自己到底把什麼怪物帶回了家」。

未婚夫則解釋，嫖妓是因為生活壓力太大，偷拍女生家人內衣褲照片是因為他缺錢，打算拍照上網出售。更令女生絕望的是，未婚夫家人不但未有指正，反而怪責她束縛男方、不體貼他工作壓力大，還希望她可以原諒未婚夫並繼續婚事，「真的是驗證了什麼樣的家庭，養出什麼樣的人」。

最終女生怒不可遏決定分手，目前已經對前男友發出律師信，又把其惡行公開，以免有下一位受害者，「希望你以後的女朋友能看到我這一篇文章，因為你真的太太太太太渣了，渣都不足以形容你了。6年的青春，被人畜渣了」。

女生怒不可遏決定分手，並對前男友發出律師信，又把其惡行公開，以免有下一位受害者。（網上圖片）

帖文引來網民熱議，直斥男方惡心變態，「真的很惡心」、「臭男人，早離開早好」、「這個是人間極品」、「去到盡給他身敗名裂」、「這種情況已經可以報警了。已經算是變態了」。也有網民認為，樓主在結婚前看清對方真面目也是好事，「樓主。你幸運了，看得到真面目，你幸運了」。