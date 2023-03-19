中國女籃李夢被爆裸聊誘領隊當小三　正宮貼截圖爆料：渣男讓給你

在球場上爭勝的心，一旦應用到情場上去爭奪人夫，則不會有好結果！有「女版勒邦·占士」（LeBron James）之稱、將赴美加盟WNBA華盛頓神祕隊（ Washington Mystics）的中國藍球隊成員李夢，被指控當「小三」！中國女籃前領隊張隆的前妻昨日（18日）在微博發出長文，以自爆家醜方式控訴國家女籃隊員李夢做「小三」，介入其夫妻關係而導致婚姻破裂，前夫甚至拒絕支付撫養費，她為了小朋友的未來，她不得不曝光「自爆」醜事。前妻以「有圖有真相」方式附上李夢大尺度照片，顯示對方全裸與其前夫張隆進行視頻通話（裸聊），所以她才決定離婚，「你們二人，女方當第三者插足別人婚姻，男方拋妻棄子背信棄義，吃剩飯、穿破鞋我覺得噁心，渣男讓給妳，你們甚是般配！」。



前妻又稱「祝你們（張隆和李夢）百年好合」，但要求男方本月底前房產過戶、支付離婚補償費及支付所欠撫養費，她亦要求取得2名孩子的監護權。事件爆出後成為全國網民熱話，但張隆和李夢暫未有回應。



前妻以「有圖有真相」方式附上李夢大尺度照片，顯示對方全裸與其前夫張隆進行視頻通話（裸聊），。（網上圖片）

張隆的前妻表示，自己迫於無奈才第一次在微博發出帖文，形容自己目前是普普通通的單親媽媽，繼而圖文並茂爆料指出李夢向前夫發出艷照，李夢當時沒有穿衣服上廁所，照片中右下角正是前夫，明顯李夢裸體與其前夫進行視頻通話，計算日期當時張隆與前妻尚未離婚。換言之，男方出軌，女方做「小三」，張隆前妻更提到，目前只是附上部分照片，全裸艷照尚未公布。

張隆的前妻繼續爆料，表示張隆和李夢是2022年在上海集訓期間搞曖昧，女方多次發出自拍照，張隆辯稱他為了留住李夢繼續為國家隊效力，曾多次單獨到李夢房間聊天，承認李夢向他發出自拍照，但「兩人只是逢場作戲」、「曖昧關係是出於公關需要」，承諾「會與女方斷絕關係」。

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自從發現張隆有婚外情後，前妻主動聯絡李夢，希望對方主動退出，但是根據前妻說法，李夢「非但不收斂，裹還很想證明自己，能讓男人被她（李夢）着迷，選擇繼續糾纏」。最終張隆前妻選擇離婚，更補充指這不是張隆第一次出軌，之前已曾與前同事出軌，事後跪地道歉，她當時選擇原諒，豈料有人死不悔改，今次她選擇放手，「祝你們百年好合」，但「人在做，天在看，舉頭三尺有神明，報應在來的路上」。

前妻指出，目前為止張隆拒絕支付撫養費，她要求對方本月底前完成3件事，分別是房產過戶、支付離婚補償費，以及支付所欠撫養費，現時委託律師處理，並會申請2名孩子的監護權。

被指是「小三」的李夢，現年28歲，是中國女籃隊員，日前與美國女子職業籃球聯賽（WNBA）的華盛頓神秘隊簽約，當時她在社交媒體上留言「希望能為WNBA帶去更多來自亞洲和中國的目光，同時也在WNBA得到鍛煉和提升」。李夢前途本應一片光明，如今爆出介入其他人婚姻，令球迷震驚不已，而她與張隆至今暫時沒有回應事件。

（綜合）