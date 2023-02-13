移民英國後悔！移英港男批英國3大罪狀：好沮喪　籲移居前想清楚

【移民英國／須知】移民英國生活不似預期？有移民英國數月的港人於網上發文訴苦，力數英國3大問題，直斥：「令人好沮喪，我哋呢啲嚟咗住幾個月嘅香港人已經感受得到！」帖文引來網民熱議，有人認為每個地方都有難捱之處，「留下就加油，𡚒鬥，奮力向前；不合適就早日返回，不要浪費時間右顧左盼」；也有網民質疑樓主發文動機，「可能呢個Post係故意放負Post啦」。



近年移民成為港人熱門議題之一。（資料圖片）

該移民英國港人於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文表示，日前與鄰居「吹水（聊天）」，對方是在外地生活20年、近年回流英國的英國人，其間雙方談及在英國生活的艱苦，「連佢都話，而家嘅英國同20年前完全唔同晒，都覺得生活好艱苦！佢仲啱啱被裁員，而家搵緊工！所以佢認為我哋香港人舉家過嚟好勇敢！」。

樓主之後列出英國3大問題，包括「高稅率」、「高通脹」、「收完稅之後給予嘅福利服務不對等」，感嘆「令人好沮喪」，「我哋呢啲嚟咗住幾個月嘅香港人已經感受得到！」、「連英國本地人返英國都覺得辛苦，更何況我哋呢啲土生土長嘅香港人？」。

樓主列出英國3大問題，包括「高稅率」、「高通脹」、「收完稅之後給予嘅福利服務不對等」。（gettyimages）

樓主強調，他並非要「放負」，只想勸喻港人移民英國前要想清想楚，「未嚟嘅香港人，請睇清楚英國而家生活嘅難處！或者等英國回復返疫情前低通脹、生活回復正常先考慮動身啦」。

帖文引來網民熱議，指每個地方都有難捱之處，「看你看重是的是什麼？人生從來都是不容易啊！」、「經濟係真係邊度都好差，每個國家都各有各好或差，視乎你追求咩啦」。也有網民認為若樓主感到沮喪，應早日回流香港，「留下就加油，𡚒鬥，奮力向前；不合適就早日返回，不要浪費時間右顧左盼」、「樓主，既然你只係住咗幾個月已經覺得咁辛苦，不如你唔好再捱落去，早啲返香港生活吧。無謂勉強捱落去啦」。

樓主強調，他並非要「放負」，勸喻港人移民英國前要想清想楚。（資料圖片）

亦有網民質疑樓主說話不可信，「你鄰居的確係同你『吹水』」、「可能呢個Po係故意放負Po啦」。