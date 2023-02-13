協議每月買3日假外傭突反口　人妻嬲爆：傾好咗先續約　法例咁講

打工仔辛苦工作，最期待是放假日可好好休息。有人妻網上發文，稱家人與外傭續約前，協議每月以工資「買假」3天，即每月僅放假1天。不過早前外傭突於丈夫生日當天「反口」要求放假，並傳來法例條文作為理據，打亂家人部署，令人妻大感不滿，直斥對方違反協議。帖文引來一眾外傭僱主討論，有人認為樓主應將心比心讓外傭獲足夠休息，亦有人指出法例列明「買假」需得僱傭雙方同意，僱主不能強迫。



有人妻網上發文，稱家人與外傭續約前協議每月以工資「買假」3日，不過早前外傭突於丈夫生日當天「反口」要求放假，並傳來法例條文作為理據，令人妻大感不滿。（《愛回家之開心速遞》劇照）

「真係好嬲！」該名人妻於facebook群組發文，指家人聘用外傭照顧家翁，「是姑仔請的，工作是照顧我老爺一個和晚上煮埋我哋飯」。她指早前家人與外傭續約前，協議每月「買假」3天，「同佢傾好一個月放1天休息日，其餘休息日以工資補償，工人放假便會由我老公照顧老爺」。

本來與外傭的協議相安無事，早前外傭卻突然提出要放假，「初頭我老公話畀，但其實今天是我老公生日，所以老公想叫佢唔好放」。樓主指，由於外傭本月已經放假，丈夫便問對方會否按協議放棄休息日，惟對方拒絕，並傳來印有印尼駐港總領事館標誌的法例文件，以示她有權放假。

人妻對外傭突然要求放假感不滿，指對方違反協議，「我哋同佢傾好才同佢續約，而家佢反口」，又認為對方有意破壞雙方關係，「根本一早同佢傾好咗，佢話可以唔放假要錢才續約，而放休息日亦不是佢話鐘意放邊日就邊日，應該由僱主靈活調配安排，不是她執意決定，她這樣掟張嘢畀我地，破壞大家友好關係，我哋亦會識點做」。

本來與外傭的協議相安無事，早前外傭卻突然提出要放假，並傳來印有印尼駐港總領事館標誌的法例文件以作證明。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民討論，有人指出外傭的確可「賣假」，但必須在僱傭雙方同意下執行，故外傭一旦要求放假，僱主亦只能按法例安排，「七日放一日是法例，你本身所謂合約上court 都係輸，佢肯係人情唔肯係道理」、「佢有權反悔，如果唔畀佢放，勞工處會幫佢」。

亦有網民認為樓主家人與外傭的協議太苛刻，「其實可能人哋真係想休息下，你真係想休息但係冇得放假都會射波啦，一個月得一日假咁少」。樓主事後指，家人只是按協議安排，並無強迫外傭賣假，今次事件發生後亦考慮更換外傭，「外面的確有姐姐寧願要錢唔放假嘅，而我們都開出條件，佢答應才簽約，我們沒有昆佢入局，如果佢認為不能接受，我們可另找新的姐姐」。

人妻對外傭突然要求放假感不滿，指對方違反協議，「我哋同佢傾好才同佢續約，而家佢反口」，又認為對方有意破壞雙方關係。（《愛回家之開心速遞》劇照）

根據《僱傭條例》，每位僱主必須給外籍家庭傭工每星期至少1天，即連續24小時休息時間。僱主可自行與外傭決定每月休息日的日子，若休息日並非固定日子，僱主則必須在每月初通知外傭她該月的休息日。

法例同時列明，僱主可就休息日「買假」，即讓外備於一般休息日工作，並以薪金補償，但必須經外傭同意，不能強迫。而13天的法定假期，如農曆新年、清明節、中秋節翌日等，則不可作此安排，即使外傭同意，僱主也不能「買法定假」，必須讓對方放法定假期，雖可安排「補假」，但不得以款項代替。