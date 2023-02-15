驗DNA竟接警察來電！31歲女竟捲入36年前兇殺案：天啊我做了什麼

做DNA測試竟牽涉到兇案之中？美國加州一名女子近日在網上購買DNA檢測服務，詎料之後竟接到警方電話，指發現她與36年前的1宗謀殺案有關，令她大為震驚。女子直言對案件毫無概念，「為什麼會和我有關係？」，並拍片分享經歷，引來不少網民討論，直言感到驚愕不已。



31歲女子Jackie早前使用「23andMe」的DNA網上測試服務，不久後收到警方電話，被告知她與36年前的一宗謀殺案有關。（hittheroadjackie@Tiktok影片截圖）

來自美國加州的31歲女子Jackie Vadurro日前在Tiktok上載影片，分享自己度過了人生中最詭異的48小時。她表示近日使用「23andMe」的DNA網上測試服務，不久後手機突然響起一通未有顯示號碼的電話，「當時雖然感到奇怪，但還是接聽了」。

Jackie稱，原來那是當地警方來電，對方更稱她的DNA與1986年發生的1宗謀殺案有關，令她大感震驚，「天啊，我做了什麼，為什麼會和我有關係」。警方向Jackie解釋，當年案中女死者Jane Doe被人發現胸口中彈，倒卧在聖地牙哥鄉郊公路一處。由於案發過後無人通報失蹤，調查人員一直未能證明Jane的身份，直至Jackie最近上載DNA資料，警方把2人資料配對，懷疑2人可能有親戚關係。

警方發現案中死者Jane與Jackie母親家族有血緣關係，而Jackie很有可能是Jane的第二代或第三代表親。（hittheroadjackie@Tiktok影片截圖）

Jackie對事件感到難以置信，一度以為收到惡作劇電話，直到警方提供案件資料才相信事件。後來Jackie的家人亦提供了DNA樣本供警方調查，發現死者Jane與Jackie母親的家族有血緣關係，而Jackie很有可能是Jane的第二代或第三代表親。

事後Jackie曾與家人討論案件，惟對Jane的身份沒有任何頭緒，「我的家人最後還是不知道Jane是誰，也不知道她來自哪裏，她有可能是母親曾祖父的私生女，所以家族中才沒有人知道她的存在」。

Jackie續稱，警方事後也有聯絡她的表哥，對方表示在確認身份後便會為無名屍舉行喪禮安葬。雖然案件目前仍在調查中，但她對DNA檢測結果意外幫助警方證實死者身份感開心，亦希望能藉此協助警方找到殺人兇手。

不過負責Jackie的DNA檢測公司表示，網站會向客戶提供家庭背景、遠親身份及潛在健康疑慮等資料，但強調公司不會讓他人讀取資料庫，即使是執法人員也無權讀取相關資料，除非是客戶自己將資料上傳到其他公開網站，不然資料絕對不會外流。

（紐約郵報、Tiktok）