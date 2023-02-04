DNA顯示兒子「非父親生」母被質疑出軌　1舉動尋得真相結局神逆轉

家中迎來初生孩子本屬喜慶事，可是英國1名母親卻收到院方通知，指驗血報告顯示初生兒子並非丈夫親生，她更被醫生質疑出軌，因而大感氣結，並堅持要求院方再驗還她清白，才發現因丈夫具有罕見基因才令早前的化驗結果出錯，院方最終承認錯誤並向她及其家人致歉。



嘉莉與丈夫路易斯、5歲女兒及不足一歲的兒子合照。（網上圖片）

綜合外媒報道，26歲女子嘉莉（Carrie Zivkovic）與27歲丈夫路易斯（Louis），兩人育有一名5歲女兒艾莉莎（Alesha），她們一家去年10月再添多名男嬰雷伊（ Rey），但雷伊出生後懷疑患有貧血，院方於是替他抽血檢驗，不久嘉莉便收到牛津大學的通知，指驗血報告已出。

可是，當嘉莉到達醫院後，卻被安排在一個獨立的房間裏等候，令她隱隱感到不安，其後醫生到來，向她表示：「想確認一下你沒有和別人上床？因為DNA報告顯示路易斯並非雷伊的親生父親。」這時嘉莉對於被質疑對丈夫不忠，感到非常愕然及憤怒，強烈反駁：「我沒有！」，並對醫院的做法十分不滿。

嘉莉十分高興迎來小兒子雷伊，想不到因醫院擺烏龍而感到十分不快。（網上圖片）

接着，醫生向嘉莉解釋，發現路易斯和兒子雷伊的血液樣本不配對，這讓嘉莉感到十分氣憤，堅持要求院方再驗DNA，終發現原來路易斯具有某種罕見基因，導致化驗結果出錯，最後終能證明路易斯確實是雷伊的親生父親。牛津大學醫院事後解釋，因為職員是依據驗血報告的結果作出各種可能的推測，院方會向嘉莉及其家人致歉，坦言遇到這種案例情形極為罕見。