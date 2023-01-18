DNA測試App當交友軟體 女網友獲陌生阿叔熱情挑逗 一查竟係親人
撰文：聯合新聞網
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國外一個基因檢測平台能讓用戶驗完DNA以後，傳訊息聯絡同是用戶的家族成員。
本來是貼心的「親人相認」服務，沒想到卻被某些人拿來當成交友軟體使用。
一名女子日前就分享自己在該平台上被「遠房表哥」搭訕的尷尬經驗……
DNA測試App被50歲阿叔曖昧搭訕 點圖了解更多及瀏覽相關對話截圖：
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據《紐約郵報》（New York Post）報道，一名女子凱蒂（Katie）日前使用基因檢測平台23andMe，卻遇到「遠房表哥」把該平台當交友軟體用。
這個DNA檢測平台除了能幫用戶做DNA檢驗，告訴用戶罹患特定遺傳性疾病的風險之外，還能讓用戶透過私訊聯絡親戚，而凱蒂的遠房表哥就是透過這項功能私訊凱蒂。
凱蒂將畫面截圖並拍影片上傳TikTok跟網友分享。畫面中可以看見軟體寫著「凱蒂，你的親戚傳訊息來了」，而下方則是男子傳訊息說「我是布萊德（Brad），妳好性感」。
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凱蒂追查後發現，這個名叫布萊德的男子今年50歲，是她家族的第四代成員，他們是同一對曾祖父母生下的後代，兩人可能是同父異母的兄妹，或是其他遠房親戚生下的表兄妹。
這部影片吸引不少網友留言，有網友說「新的恐懼被開發了」、「他為什麼把23andMe當Tinder（社交app）用啊？」，另一名網友則搞笑回應說「布萊德是不是以為23andMe的意思是23歲的妹子與我配對？」；還有一名網友建議凱蒂應該回覆「你好啊！布萊德，我是你親戚喔！」，提醒他兩人有血緣關係。
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