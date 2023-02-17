亂信深層清潔皮膚愈洗愈差　分析4種肌膚　哪種僅溫水潔臉即可？

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

潔面是護理皮膚的第一步，也是最重要一步，但若果以不適合的方式清潔肌膚，亂信「深層清潔」，採用過份強力的清潔產品，或有機會令乾燥、敏感問題更嚴重。我們要因應肌膚狀態，要選擇合適的產品和水溫，才能避免愈洗愈差。



若果以不適合的方式清潔肌膚，亂信「深層清潔」，或有機會令乾燥、敏感問題更嚴重。（《危險羅曼史》劇照）

來看看以下簡單分類，選擇適合自己的潔膚方法：

A. 皮膚健康：單用溫水配合毛巾洗臉，肌膚即能維持良好狀況

B. 皮膚偏乾：用溫水洗淨肌膚後會乾燥繃緊

C. 皮膚偏油：需用潔面產品並輔以溫水洗臉，才會感到肌膚乾爽舒適

D. 皮膚不油，但用了潔面產品加溫水洗臉，依然有毛孔粗大及粉刺痘痘問題

根據以上分類，可選擇合適自己的潔面方法！記得要按季節和當下皮膚狀態來調整潔面方式，不能「一本通書睇到老」。

護膚時要因應肌膚狀態，要選擇合適的產品和水溫，才能避免愈洗愈差。（資料圖片）

A. 得天獨厚的美肌，但卸妝也不可馬虎！

雖然日常單用溫水潔臉，肌膚也可維持健康狀況，但也不可忽略卸妝的功夫！你們可以選用的卸妝品空間最大，重點在把臉上的妝清除掉即可。有化妝的時候，既要卸妝，也得配合洗面乳，洗淨卸妝品的殘留，才能確保肌膚回復正常狀態。

B. 脆弱的乾敏肌，洗卸時要悉心呵護！

皮膚較乾，容易出現過敏的朋友，日常可用稍低於體溫的清水來洗臉，避免造成繃緊 。洗面乳可偶爾使用，清潔用量應減到幾乎不起泡的份量。同時不建議使用水性、具強烈起泡力的卸妝液或卸妝棉片來卸妝，這會使肌膚過度去脂。可用成份簡單的卸妝油溫和卸去彩妝，再以稍低於體溫的清水，多次潑洗肌膚至無油膩殘留。

按膚況選擇合適自己的潔面方法後，也要按季節和當下皮膚狀態調整潔面方式，不能「一本通書睇到老」。 （《舉重妖精金福珠》劇照）

C. 皮脂出油量多，毛孔阻塞重災區

有出油過多問題的朋友，最佳的潔膚法是增加清潔次數，減少單次洗面乳用量，令肌膚不會因多次清潔而乾燥，同時能減低毛孔阻塞的機會。另外應選用成份簡單的卸妝油，潔膚時可用2至3分鐘時間按摩，幫助轉化毛孔固化油脂污垢，再用洗面乳充分洗臉。洗卸時亦應加強保濕，幫助皮脂代謝。

D. 乾性暗瘡肌，需要用對方法暢通毛孔！

在基礎的洗面乳加上潔面產品外，還要更積極解決毛孔阻塞問題，例如使用含果酸、水楊酸等溶解角質的洗面乳，或是含有抗菌成分的洗面乳等。同時亦要加強皮膚保濕，幫助毛孔油污軟化，暢通毛孔以促進代謝效率。

化妝方面，應盡量選擇保濕型粉底，低附着力的粉底對毛孔的封鎖度也比較低，比較不會導致毛孔阻塞，而且這類粉底容易以洗面乳洗淨。另外應選用成份簡單的卸妝油，以洗面乳充分洗臉後進行保濕， 幫助皮脂代謝。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）