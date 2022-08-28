拆解護膚迷思！天然萃取物愈多愈好？天然膠原蛋白咁樣吸收先有效

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

大自然為我們帶來珍貴的資源，不少滋養肌膚的成份也是從植物和海洋而來。因此不難發現在大部份標榜天然的護膚品中，「天然萃取物」成份也佔一席位，甚至是主打特色之一，更有不少文章和影片教人自製天然萃取物，究竟可行嗎？「萃取物」就等於有效嗎？



現在大部份標榜天然的護膚品中，「天然萃取物」成份也佔一席位，甚至是主打特色之一。（受訪者提供）

什麼是「天然萃取物」？我們可以自製「天然萃取物」嗎？

天然萃取物泛指從動物、植物、海洋生物甚至礦物中分離出來的二次產物，例如植物來源的香料和色素，還有海洋生物來源的甲殼素、藻膠、膠原蛋白等。聽起來很「化學」？但其實我們每天喝的咖啡就是「咖啡豆水萃取液」，媽媽煲的湯就是「豬骨水萃取液」，所以理論上我們的確能自製「天然萃取物」。

可是並不是所有「萃取物」也可以用於護膚品中！自行DIY「萃取物」有不少風險，例如中藥植物成份中的重金屬和微生物有機會傷害皮膚，而且使用比例不當也有「爛面」危機。另外，不少天然成份的份子太大，例如膠原蛋白，不能經皮膚直接吸收。所以要發揮萃取物的最大功效，必定要經科學化研究和安全測試。

要發揮萃取物的最大功效，必定要經科學化研究和安全測試。（受訪者提供）

吃的外塗的也沒有用？怎樣才能吸收天然膠原蛋白？

膠原蛋白能幫助皮膚保持彈性和保濕，是公認的美容佳品，可是不論是吃的，還是外塗，都因為分子量過大，進入腸胃後也無法完全吸收，外用更加會被表皮組織阻擋在外，故單靠吃花膠、海參和桃膠等養顏佳品，能被吸收的膠原蛋白也非常有限。

所以要有效運用天然物中的膠原蛋白，但是吃的並不靠，可使用含小份子膠原蛋白的產品！

過多的萃取物也有機會導致成份之間互相排斥，而且有致敏風險，因此採用最多4至5種天然萃取物，集中改善重點間題就足夠了。（資料圖片/GettyImages）

愈多萃取物越愈好？4-5種就夠了

成份表上長長的清單列出多種天然萃取物，看來非常豐富，但過多的萃取物也有機會導致成份之間互相排斥，而且有可能成分看起來加很多但濃度卻很低，令實際作用減低。 因此採用最多4至5種天然萃取物，集中改善重點間題就足夠了。

天然萃取物也有致敏風險，例如不少人對玫瑰有敏感（包括筆者在內），所以若知道自己的過敏成份，應盡量避免。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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