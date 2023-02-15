尷尬！男生與女友床上激戰　合租友人早歸撞破「活春宮」嚇到尖叫

拍拖時難免情難自禁做親密之事，但也要確保不會被別人撞破看到！台灣有男生發文，表示日前與女友及另外1對情侶朋友一起外出遊玩，4人租住間房。某晚，那2名友人去喝酒拍拖，男生便和女友先回旅館「爭取時間」親熱。可是就在他們「為愛鼓掌」之時，那2名朋友突然回來，一開門就被「活春宮」一幕嚇到失聲尖叫。男生被好友看到自己與女友的性事，自覺羞愧難堪，稱不知日後要如何面對好友。



台灣有男生與女友及另外1對情侶朋友出遊，4人同租住房間，沒料到他爭取時間與女友親熱時，竟被突然歸來的友人撞破。（《金秘書為何那樣》劇照）

該名男子在Dcard以「被朋友發現跟女友做愛」為題發文，稱自己與女友以及另外1對情侶同學自高中起就是好朋友，近日4人趁開學前一起外出遊玩，並暫時在旅館租住了1間4人房，房間不大，開門就見到床，他們2男2女就這樣共住。有一晚吃完飯後，男友人及他女友提議到酒吧繼續喝酒，而樓主的女友一向很少喝酒，因此他就陪女友先回旅館洗澡休息。

洗澡後，樓主看到女友只穿內衣走出來，瞬間就明白了女友的性暗示，但是又怕「情侶檔友人」會很快回來，「所以我衣服脫了就跳過前戲直接開做」。沒想到友人們突然回來了，女友人一開門就見到樓主2人的「激戰」畫面，即時嚇到尖叫。當時樓主全身赤裸，而女友僅穿內衣，當場尷尬不已，只好趕快停下動作，慌忙穿上衣服道歉，「當下真的很想挖個洞躲起來，有夠羞恥」。

翌日，友人雖沒再提起此事，還當作甚麼也沒發生，但是樓主還是無地自容，「我現在真的不知道該怎麼面對他們」。

有網民認為樓主與女友在合租房內性交，是不尊重同住友人的行為。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都大罵樓主不尊重同住的友人，「這行為很不尊重人、很沒有禮貌、很沒有氣質、很沒有家教」、「滿不尊重人的 誰想住砲房啊」、「還蠻雷的欸你們2個，出門玩想打炮就訂2間房啊！省這個錢幹嘛？」、「真的無法理解就同住4人房了，到底有多癢還是想尋刺激，居然打的下去」。

亦有人認為樓主就算一時情難自禁，亦應鎖上門，避免友人突然開門，「白癡嗎？不會鎖門？」、「空長那裏沒長腦」、「小孩子上廁所都知道要鎖門」。