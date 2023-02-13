情人節想愛愛一定要戴套！破解安全套6大迷思 步驟做錯恐染性病
撰文：TVBS新聞網
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【情人節／安全套】2月14號為情人節，不少情侶都計畫來場浪漫約會，和伴侶共度美好的夜晚，台灣疾管署提醒民眾要做好防護措施，避免感染愛滋病與其他性病，其中使用安全套（保險套）也有許多地方需要注意，台灣疾管署特別整理出「6大迷思」與「正確使用安全套的5大步驟」提供參考，擁有正確的安全性行為知識，才能放心享受戀人間的樂趣。
【圖輯】點圖放大了解「安全套6大迷思」及「正確使用安全套的5大步驟」👇👇👇
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安全套迷思一：銀包裡隨時放有安全套以備不時之需？
由於安全套不耐高溫，若長時間放在銀包，會導致安全套「乳化變質」。
安全套迷思二：戴兩層更安全，還能重複使用？
安全套屬於「一次性消耗品」使用完就必須丟棄，戴2層的保護力並不會比較好，還可能因為摩擦造成安全套破損。
安全套迷思三：安全套很強，戴了能防所有性病？
進行性行為時，應「全程使用」安全套，並依照「正確步驟」使用，才能減少接觸到病毒的機會。
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安全套迷思四：身邊沒有水性潤滑液，用凡士林或嬰兒油也行？
安全套是乳膠材質製成，若使用凡士林或嬰兒油等油性潤滑液，會造成安全套「乳化並破損」，因此使用時必須搭配水性潤滑液才安全。
安全套迷思五：口交時不需戴套？
有些傳染病例如A型肝炎和桿菌性痢疾等，會透過沒有防護措施的口交行為造成傳染，只有落實安全性行為才能降低感染風險。
安全套迷思六：過期安全套還能用？
乳膠製成的安全套若超過保存期限，會因品質劣化或破裂，失去保護效果，增加感染病毒的機會，呼籲民眾別為省錢而賠上健康。
正確使用安全套五大步驟：
一、撕：從包裝側邊輕輕撕開，勿用指甲或利器，拆封後用手輕擠出安全套。
二、捏：將前端小袋空氣擠出。
三、套：在性器官尚未接觸前，慢慢捲開並戴上，順勢往下套至根部，避免指甲擠壓刮傷。
四、取：完全離開對方體內後，再將安全套取下。
五、丟：將安全套打結，並用紙巾包好，丟進垃圾桶，請勿再次使用。
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