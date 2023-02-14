車cam直擊｜貨車踩雙白線扒頭不果硬上　撞甩巴士側鏡累停駛塞路

香港車多路窄，遇着心急又不願讓車的司機，隨時變成馬路炸彈！近日有網民分享車cam片段，事發一架藍色中型貨車因巴士埋站，欲踩雙白線「扒頭」轉向同線，但碰巧巴士開車，貨車卻繼續「硬上」，結果兩者碰撞，整條路即時被堵塞，網民紛紛鬧爆司機做法不當，「等多陣都唔得」、「大家唔讓實攬炒」。



即睇事發經過▼▼▼

一架藍色中型貨櫃車本來在單線行車。（「車cam L（香港群組）」fb影片截圖）

+ 2

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載長約50秒的車cam片段，可見一架藍色中型貨櫃車本來在單線行車，後來駛至11X往竹園邨的巴士後面，又打左燈示意並超出雙白線「扒頭」。

與此同時，停站的巴士同時打右燈示意開車，貨櫃車司機無理會照踩油，結果貨櫃車一直踩着雙白線行車但超前不果，結果變成車貼車般平排行單線，貨車左側更撞到巴士右側鏡，雙方才終於停車，但即時堵住了整條路。

片段引起網民激烈討論，部份人認為貨車司機確實有錯，「喺雙白線出邊點計都係佢輸，嗱嗱臨行返入去好過啦」、「一開始就唔應該cut啦，等陣使死咩」。

但也有不少網民認為雙方亦有不當，特別是巴士司機，「見到有車嚟都唔讓」、「司機會唔會太老套，仲要同架貨車鬥」、「巴士司機為啖氣，攞成車乘客嘅安全較飛，真係好有問題」。