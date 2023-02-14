情人節！魚檔拎魚呢個部位砌心心應節　網民：張圖有味　真相是…

情人節砌心心，常見道具有蠟燭，魚檔又會用什麼？有網民分享魚檔照片，顯示有檔口用發泡膠板釘起2個用魚鰓砌出來的心心，上面用紅字寫上「情人節快樂」，魚鰓新鮮到還在滴血，他稱「一年一度又諗起佢」。有人大讚魚檔創意十足，但不少留言批評「核突」、「張圖有味」，樓主解釋這是部份魚販「每年一度」玩法。翻查網上資料，這圖片流傳於2021年的情人節，之後也有網民分享魚鰓心心。



有網民分享魚檔照片，展示有魚販用魚鰓砌心心祝街坊情人節快樂。（facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上傳圖片，稱「一年一度又諗起佢…祝大家年年有魚食，情人節快快樂樂」。照片所見，有魚檔掛起1塊發泡膠板，用紅字寫上「情人節快樂」，下面用兩副魚鰓，相互拼在一起砌成另類心心，因為魚鰓太新鮮，魚血滴到下面的發泡膠邊。

帖文吸引近2000人點讚，認為魚販創意十足，「勝哥的浪漫」、「血水情人節」、「好似血盆大口，今晚荷包又大出血，食餐勁嘅」、「周星馳的情到濃時心心相印嗱喳麵仲未出場」。惟不少人認為這樣玩太「核突」、「好血腥」，「第一次見到心形想嘔」、「黐Ｘ線，好玩唔玩玩鰓」，而且光看照片已覺得很臭，「見到都覺得臭，不過幾有心思」、「陣陣魚腥味」。

既然有心心出現，有網民笑問「勝嫂冧唔冧」，樓主爆笑指「應該分開咗（呢度家下要講呢啲啲人會開心好多）」。有網民誤會照片是樓主拍攝的新圖，他澄清「呢個（係）賣魚勝每年一度…睇下今年有冇新圖先」。

翻查網上資料，這張圖片2021年的情人節已在香港社交平台上流傳，是某魚檔別出心裁的創作祝福，被不同網民加濾鏡分享。當時有不少網民稱讚「賣魚勝幾浪漫」、「幾浪漫得嚟又好笑」、「好淒美，用生命去愛」。去年亦再有帖文分享魚鰓心心照，「唔知自邊年開始，情人節就掛魚鰓，寓意劃個心出嚟畀你睇下我有幾愛你」。

（facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）