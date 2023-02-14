情人節｜男子抛柑求姻緣　意外砸落女子手機　後續超展開惹熱議

元宵佳節之後便是情人節，單身者難免想早日脫單，而近日馬來西亞就有男生想祈求天賜良緣，所以便按照傳統習俗到湖邊抛柑，不料抛出時卻意外砸中前方一名女子的手機，片段惹來不少網民關注，當事人笑問「我的桃花就這樣來了嗎？」，其他人則表示或許那名女子就是月老所安排的對象，事件亦獲不少媒體相繼報道。



有男生想祈求天賜良緣，所以便按照傳統習俗到湖邊抛柑，不料抛出時卻意外砸中前方一名女子的手機。（FB截圖）

外媒報道，馬來西亞吉隆坡一名男子日前（6號）到河邊拋柑，祈求獲得姻緣並早日脫單，沒想到他把柑拋出後，竟然砸到前方女子正舉起的手機，使對方手機墜落在草地上。該男子隨後表示事後有立刻去詢問對方手機情況，幸運的是手機並沒有掉入河裏，只是跌在草地上而已。

從該男生的社交平台上傳的片段可見，他抛柑的角度正是女子所持手機的後方，抛完的下一秒便已擊落前方女子手機，他自己亦笑言「第一次拋柑體驗，我的桃花就這樣來了嗎？ 」。

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帖文惹來網民留言，有人指該女子可能正是月老所安排給樓主的緣分，「賠個電話桃花就來了」、「快把人家牽回家」、「看得出肯定是故意」、「今年值班的月老有點壞蛋」；另有人猜測對方或許已有男友，「愛情來的太快，就像龍捲風」、「首先是賠手機，最後她說有男友了」、「緣分還是孽緣」。

亦有網民在留言中貼出女子視覺角度，片段顯示當時該女子疑似正和朋友自拍，所以才舉起手機，不料卻被樓主的柑桔砸中，之後畫面便已在草地上。