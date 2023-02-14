星雲大師圓寂有驚人發現「燒出無數舍利子」佛光山證實還有舍利花

佛光山開山星雲大師生前曾說：「我沒有舍利子！」；弟子也曾撰文解釋，不過昨舉辦讚頌典禮，送台南大仙寺荼毘（燒化）圓滿，卻意外發現：「大師不僅燒出舍利子，而且數量目前多到難以計數。」佛光山今天也證實此事。



佛光山指出，荼毘儀式歷經3個多小時，弟子們在為大師整理舍利靈骨時，發現有許多清淨白皙，光滑圓潤，宛如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，有些散落、有些則坎在潔白的遺骨舍利中，更有無數小舍利子，數量目前都難以計算，令人驚豔。

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佛光山表示，大師舍利子色澤多為法乳般淨白，猶如他所坐之涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子。還有遺骨舍利、舍利花等，莊嚴無比。

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星雲大師生前說：「我沒有舍利子！」弟子曾撰文解惑，那是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰。一如大師曾說過，只有道德才是取之不盡，用之不竭的寶藏；能夠求證空無的真理，更是究竟解脫之道。

對於這出乎預料的結果；佛光山表示，星雲大師燒出舍利子是大師一生修持，利益眾生的功德自然感得的結果。

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