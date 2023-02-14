消息指有線電視交還收費電視牌照　網民：終於CUT到　但擔心1樣嘢

【有線電視／Cable TV／收費電視牌照】有線電視及HOY TV母公司有線寬頻（1097）今午（2月14日）停牌，傳與提前交還收費電視牌照有關。消息一出即引來網民震驚，不少人表示可惜，「可惜。但已有3個免費電視台，的而且確可以慢慢退了」、「明智決定、全力發展開電視77台」，也有網民笑言「終於cut到有線啦」、「亞視2.0」。但亦有大批網民關注若提早交還收費電視牌照，未到期的現有合約用戶會如何處理，「咁係咪啲合約自動終止啊？」、「畀咗嘅錢點算？」。



有線寬頻（1097）今午停牌，據了解，有線寬頻已向政府提出，提前交還有效期為12年、至2029年5月31日才結束的收費電視牌照，但有線新聞部將不受今次事件影響，「有線新聞」品牌會繼續。

消息又稱，交還牌照後公司不會裁員，相關人手會調配至免費電視及其他業務；至於提供賽馬資訊的「有線 18 台」，將轉向多媒體發展。

另據了解，交還牌照後，預期6月1日起終止傳送收費電視訊號，而牌照正式交還前，有線盡力確保所有現有客戶可以繼續收看收費及免費電視頻道內容，亦會採取一切可行措施，確保在牌照交還後市民繼續接收現有的免費電視頻道而不受影響。

消息一出引來全港關注，有網民認為是「意料之內」，但感到可惜，「現在興上互聯網看電視嘛，還需要收費電視牌照？」、「可惜。但已有3個免費電視台，的而且確可以慢慢退了、「可惜，少一個台，即係代表香港又一個平台撈唔掂」、「明智決定、全力發展開電視77台」。也有網民笑言，「亞視2.0」、「終於cut到有線啦」、「俾有線cut你」、「今次攞把刀cut自己條線」。

不過有線寬頻提早交還收視電視牌照，最大影響的莫過於付費用戶，大批人關注屆時會有何安排，「咁係咪啲合約自動終止呀？」、「合約未完畀咗嘅錢點算？」。