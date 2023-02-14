情人節三人行？單身男1理由懇求一齊過節　港男陷兩難：怕女友嬲

感情路上切忌三人同行，但情人節來一場沒感情瓜葛的「三人行」又可以嗎？有港男日前在網上發文，稱有男性友人在2月14日生日但單身，連其父母都想過情人節而遺下他孤身一人。樓主覺得朋友太慘，沒想到對方主動稱「唔介意做電燈膽」，問可否參與他和女友的約會，更稱「食餐飯就夠」，可是樓主怕女友會生氣而感猶疑。網民熱心苦勸樓主「問都唔好問」，斷言女生一定會生氣，反批評其友人「完全唔識做人」。



有網民原本與女友二人世界過情人節，沒料到單身男友人提出想一起過。（《哈利波特》劇照）

樓主在香港討論區發文，分享有男性友人是2月14日生日，多年來生日都很難找到朋友過，但卻一直單身，最慘是身邊朋友大多有另一半，情人節都會預留和愛侶慶祝，「連佢父母都話情人節佢哋要過二人世界，叫佢生日自己過」。友人甚至試過約人失敗，父母都認為他是「電燈膽」，叫他自己一個人出街吃大餐。惟友人覺得出街會看到情侶「放閃」更辛苦，故選擇留在家中。

多年來鮮有機會慶生，樓主想幫忙，惟自己有女朋友，而且在情人節有約。豈料友人「放負」後稱不介意當電燈膽，「問我情人節可唔可以join埋我同我女朋友一齊過，佢講一齊食餐晚飯就夠」。樓主對這個提議感為難，不禁問：「如果情人節要三人行，女朋友會唔會嬲？」

雖有網民提議樓主可試探女友口風，惟不少人勸他千萬別開口問，「你認真問？我係女，真心答一定好介意」、「佢一定覺我你唔重視佢」、「冇女人接受到」。樓主覆稱已自行評估過，「我怕一問佢就嬲」、「唔想朋友唔開心，又唔想女朋友嬲」，現實是友人「真係好宅又好少朋友」，要他約到人有一定難度。

「情人節三人行」，網民一聽已覺有伏，認為就算一人過生日慘，但該名友人都應該自己過，「有啲咁嘅提議嘅朋友應該要絕交，完全唔識做人，又唔理其他人感受，只諗自己」。有留言就壞心眼提醒，友人可能是看上他女友，「你朋友嘅生日可能要你條女」。

（香港討論區）