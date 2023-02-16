恐怖虐兒！7歲童遭掃把插肛門腸潰瘍　母睹男友施虐竟相助極冷血

【倫常悲劇／虐兒】這種母親可能比兇徒更可惡！台灣發生令人心寒的恐怖虐兒案，1名男子因為女友的7歲兒子不聽話，竟多次以繩子、膠帶綑綁男童再毆打凌虐，更用掃把的握把、鉛筆、白板筆等插入男童肛門，導致他多處骨折、直腸插到潰瘍。更令人齒冷心寒的是，男童身旁的母親居然若無其地在滑手機，非但未有阻止男友虐待兒子，甚至遞繩協助他綑綁兒子。最終法院依加重強制性交等罪，判男子9年徒刑，男童母親則被判6個月徒刑，緩刑3年。



1名男子指女友的7歲兒子不聽話，竟多次以繩子、膠帶綑綁男童再毆打凌虐。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，男子與男童母親屬情侶，3人一同住在台中市北區。2021年5月至8月間因應疫情學校停課，男童長時間在家，男子認為男童不聽話，便多次用繩子、膠帶綑綁男童，再用手、腳踹毆打男童，或用衣架、掃把等物品暴打男童。

同年8月16日晚上，男子再次綁住男童腰部，男童掙扎，詎料男童母親竟然幫忙拿繩及按壓男童雙腳，讓男友肆意凌虐兒子；到深夜時分，男子更用掃把握把插進男童肛門，男童痛苦哭喊，淒厲喊聲驚動鄰居報案而揭發事件。

男子用掃把握把插進男童肛門。（示意圖／neal johnson／Unsplash）

男童獲救時全身赤裸，身上有多處瘀傷，送院檢查發現肛門有新舊傷口，周圍有約1厘米撕裂傷，還有直腸潰瘍。警方以涉嫌虐待兒童拘捕男子。

男童供稱，男子曾用鉛筆、白板筆等插他「大便的地方」，而最後一次受虐時，母親幫男子用繩子綑綁他後，就在一旁滑手機，惟由於之前被打時母親都冷眼旁觀沒有理會，故他當下沒有求救。

台中高院法官審理後裁定，男子加重強制性交罪成判9年徒刑，男童母親判6個月徒刑，緩刑3年。（示意圖／gettyimages）

男童母親辯稱，因為自己懷孕被男友長期控制，逼不得已才配合拿繩子協助綑綁。男子則承認有綑綁、毆打男童，但辯稱沒有用掃把握把、筆等異物插入男童肛門，只是要男童用屁股夾住白板筆，以及用掃把戳屁股，旨在處罰他。

台中高院法官審理後裁定，男子加重強制性交罪成判9年徒刑，男童母親判6個月徒刑，緩刑3年。全案可上訴。