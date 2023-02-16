姓「姜」爸爸呻兒子改名難　查字典竟取這2字超有才　網民：好暖

【BB改名】姓名跟隨孩子一生，必須小心選擇！內地江蘇南京一名姜姓新手爸爸，有感「姜」姓取名不易，於是翻查字典，終於想到好聽之餘亦有深厚寓意的名字。網民看後都讚暖心，「好有愛」、「我喜歡這個名字，包含了對孩子的期待和愛意」。



內地江蘇南京一名姜姓新手爸爸，因為「姜」姓不好取名，於是翻查字典，終於想到好聽之餘亦有深厚寓意的名字。（示意圖／資料圖片）

綜合內地媒體報道，姜先生因自覺「姜」姓不好聽亦不易取名，想過幾個名字覺得不太滿意，於是翻查字典，終決定為兒子取名「去寒」，即「姜去寒」。

姜先生解釋，從字典看到「薑」有驅寒功效，加上孩子冬天出生時還生病住院，當時就覺得「驅寒」這寓意不錯，但認為「驅寒」太強調薑的功效，就改成了「去」，也希望能為孩子「驅除寒冷、疾病」，一輩子溫溫暖暖，「希望他以後生活當中都能夠溫暖，做一個小暖男」。

姜先生翻查字典，終決定為兒子取名「姜去寒」。（影片截圖）

姜先生又說，父母長輩剛開始不理解取名「去寒」用意，「覺得這個名字太過於直白了」，惟在他堅持下，老一輩最終接受，「慢慢的大家可以理解了，甚至覺得這名字還不錯」。

事件引來網民熱議，大讚溫暖充滿父愛。（《BB來了》劇照）

事件引來網民熱議，大讚溫暖充滿父愛，「挺有意思的，去寒也不會不好聽，太棒了」、「去寒很不錯聽，我喜歡這個名字，包含了父親對孩子的期待和愛意」、「弟弟要做一個小暖男，這個名字很有寓意」、「暖暖的，討喜名字」，更有網民建議二胎叫「去腥，薑去腥」。不過也有網民認為，若認為自己姓氏難取名，可改用母親姓氏，「孩子跟媽媽姓不就行唄，我不信媽媽的姓也這麼難取名」。