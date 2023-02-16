結婚慘劇｜男子給$14萬禮金　遭準岳父勒斃棄屍　調查揭驚人內情

訂婚盟本應是締結兩家之好，但最終竟成了不共戴天的世仇，實在令人傷感。中國貴州36歲男子彭陽（化名）早前給為他生下1子的女友12.8萬元（約14.7萬港元）禮金，願求娶於她。然而，自上月17日，彭陽登門與準岳父李明（化名）商量婚事後便告失蹤。10日後警方於江界河中撈出彭陽的遺體，他是被勒斃後棄屍於河中的，彭陽哥哥指「他被床單緊緊裹着，四肢斷裂，現場慘不忍睹！」。事後，警方以犯罪嫌疑人身分將被害人準岳父李明捉拿歸案，案件目前仍在調查中。



中國貴州36歲男子彭陽（化名）自上月17日收到準岳父李明（化名）說，要談論婚事的電話後就失蹤。10天後，警方於江界河中撈出彭陽屍身。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，中國貴州省遵義市余慶縣龍溪鎮的36歲男子彭陽（化名），自1月17日收到準岳父李明（化名）說要談論婚事的電話起就失蹤，最後更被發現沉屍江界河中。彭陽被發現時，四肢斷裂，屍身被人用床單包裹。

根據被害人彭陽的哥哥彭飛所指，彭陽於2019年結識了1名小他10歲的女友，女生是隔壁甕安縣人，兩人育有1個2歲的兒子但未領結婚證。彭陽曾想與女友成婚，和家人省吃儉用積攢12.8萬元（約14.7萬港元）的彩禮給予女方，但是因為防疫及異地工作而耽誤了領證，「領證、擺酒我們這邊要看好日子，時間湊不齊，所以一直拖着」。彭陽與女友在不同城市工作，他們的孩子則由彭陽的父母照顧。前兩年的春節都是女方到彭陽老家過年，但今年就只有彭陽一人回家，女方直接回了娘家。

彭陽於1月17日下午5點收到準岳父李明電話後，對家人表示要上門找李明商討事情，此後便告失蹤。（示意圖/GettyImages）

彭飛憶述彭陽在1月17日下午5點收到準岳父李明電話後，跟母親說要到甕安縣女友家談事情，兩鎮相隔不遠，一般開車半小時就到。但當日到了晚上8點，彭陽仍未回家，也沒有接聽電話，1名親戚便傳訊詢問彭陽的女友，但對方表示不知道彭陽的下落。及至半夜3點，彭陽的電話語音提示為已關機，他的家人感到不安，因為彭陽幾乎不曾在晚上關手機。翌日一早，彭陽的親人出發到甕安縣找他，遍尋不果後報警。當日稍晚，警方就在龍溪鎮的高速路口找到彭陽的車，但彭陽不在車上，加上該處是監控盲區，當時未能得知彭陽下落。

1月22日，彭飛到公安局詢問案件進度，警方告知他弟弟彭陽可能已遇害，而準岳父李明有重大作案嫌疑，在彭陽失蹤的第3天已被警方抓捕。直至1月27日下午2點，警方終於在甕安縣江界河中打撈出彭陽的遺體，相信是被人用1條約2米多長的繩子勒死，然後再從江界河大橋上拋下的。

據當地媒體報道，事發當天，彭陽與李明商量婚事時發生爭吵，就在他起身準備回家時，慘遭對方殺害。李明將彭陽四肢殘忍砸斷，為了掩蓋真相，還用床單將其包裹，然後驅車80分鐘到江界河橋上，趁着夜色拋屍，隨後便將彭陽的車開回他所住的小鎮，意圖製造彭陽已經開車回家的假象。

警方於彭陽居住的小鎮的高速路口找到他的汽車。（網上圖片）

彭飛認為兇手有明顯迷惑警方的意圖，「我們還以為他（彭陽）返回龍溪後失蹤的，在車子周邊找了4天，都被迷惑到了，也根本沒想到嫌疑人是他（李明）」，他又認為弟弟的女友並不知情，因為她在彭陽失蹤後、春節期間曾到父母家中看孩子，「我試探性問她情況，感覺她對這件事也不太知情，反過來一直跟我打聽」。他又指留意到網上流傳「小伙上門提親彩禮沒談妥被殺害」，於是向當地傳媒否認說法，又表示兩家人非常熟絡，之前從沒有發生過矛盾。

目前，兇案現場有沒有別人存在仍未清楚，但可以肯定的是被害人的準岳父是以犯罪嫌疑人身分被捉拿歸案。至於貴州甕安縣公安局政治處負責人就於本周一（13日）告訴當地媒體，稱案件仍在偵辦中，具體情況不便透露。

（綜合）