點住？00後女生租屋3個月儲垃圾　4人清出20袋　網民：老鼠都迷路

租屋後還完有這麼困難嗎？非要留下一屋垃圾。遼寧有名00後女生租屋3個月後退租，但卻留下一屋垃圾，食物包裝、外賣盒遍佈地板，就連床都全是垃圾。房東大呻屋內非常臭，女生另外賠了1000元人民幣（約1150港元），連私人物品都沒收走，最後她動員3、4人清理了整天，打包出20大袋垃圾，自嘲以為只有電視劇才有這種情節，「頭一回看到現實版」。不過，有網民認為屋內沒有下腳地點，「老鼠入去都迷路」，懷疑她是退房前故意儲垃圾，「我覺得是和房東有仇」。



內地00後女生租屋3個月，垃圾多到找不出一條路來。（微博影片截圖）

內媒報道，遼寧本溪市有後女生租屋住3個月，日前她退租離開時，房東發現全屋遍地垃圾。房東何女士指，租客是個00後女生，她退房時留下了200元（約230港元）押金，最後另外賠了1000元（約1150港元），滿屋傳出惡臭味，她們3、4個人花了整天，一共裝滿了20個大麻包袋的垃圾。

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片段所見，屋內被飲品瓶、外賣、食品包裝等垃圾鋪滿地板，看不到可以行的路，入屋要直踩在垃圾上，就連床都全是垃圾，看不出有睡覺位置。房東坦言屋內沒有設施損失，除了垃圾多了點，「弄出去20多袋垃圾」，女生退房時連自己的物品都不要直接就走了，「從來沒遇到過，長見識了，只能在電視上看到的，頭一回看到現實版的」。

網民看過影片大呼惡心、頭皮發麻，「我希望我的前任能娶到這樣的女孩」、「這自己怎麼受得了」，屋內就連下腳的地方都沒有，「這老鼠進去都會迷路吧」、「老鼠去了都得開定位」。有人質疑女生似乎是故意退租前堆垃圾，因為床上連睡覺的地方都沒有，「我覺得是和房東有仇，一看就是故意把垃圾拿來的」。

有租客分享遇過不少合租人士真的不會收拾，認為這個地方短住就完全不打掃，用完廚房不擦全是油漬，「但是他們在外面一般都是光鮮亮麗的，這種人不知道到底什麼心態」，又揶揄許多房東放租時會標明只租給女生，「嫌男孩子不講衛生，但是每次出這種新聞的基本都是小仙女」。

（綜合）