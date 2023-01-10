狗主欲租港島2房單位　預算$1.1萬列8項要求　街坊：唐樓可能得

香港地要找到心儀又能負擔的安樂窩絕不容易，若帶同寵物一同租樓或會遇到更多困難。有網民近日發文徵求租盤，指預算為1.1萬元，希望帶同年老愛犬租住港島區的2房單位，同時列出8個要求，包括容許養寵物、有乾濕分離洗手間及即熱式熱水爐等。帖文引來網民討論，有人認為狗主「太大想頭」，指要找到符合所有要求的單位機會不大，但亦有不少街坊指，只要不介意租住唐樓或樓齡較高的大廈，要求並非不可能滿足。



有網民近日發文徵求租盤，指預算為1.1萬元，希望帶同年老愛犬租住港島區的2房單位，同時列出8個要求。（fb「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

該名狗主早前於社交平台發文徵租盤，希望於3月開始租住位於鰂魚涌、北角或筲箕灣區的2房單位，預算租金為1.1萬元或以下。除了地區、租金及房間數目外，她額外列出了5項要求，包括要求單位容許養狗、有即熱式熱水爐、有冷氣、有乾濕分離洗手間及鄰近停車場。

狗主補充，其飼養的年老貴婦狗只在有人於門口徘徊或接門鐘時才會吠叫，其餘時間也能保持安靜。而她亦有全職工作，強調準時出糧，亦能提供入息證明，希望優先考慮「業主盤」。

狗主指，自己有全職工作，強調準時出糧，亦能提供入息證明，希望優先考慮「業主盤」。（資料圖片）

相關帖文引來網民討論，有人嘲笑狗主要求及預算離地，質疑她能否找到心儀單位，「今年係2023喎樓主」、「1.1萬又即熱又兩房，應該瞓覺先有」、「要乾濕分離、即熱式同可以養寵物就難啲」。不過也有街坊指出，區內不少唐樓或較舊的單幢大廈或能滿足狗主要求，「如果唐樓都有機會得」、「有嘅，但要取捨，鰂魚涌同太古站之間可能有你要求，但可能返工要行幾步」、「我住附近，只見啲300幾呎兩房放$9000至10000，好似好平咁」。