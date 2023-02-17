新抱求街坊向保安投訴奶奶太嘈　通宵打牌BB瞓唔到　網民：開佢波

同一屋簷下奶奶通宵打牌，全家不用睡覺嗎？有葵涌邨居民日前發文「求救」，請街坊打電話到保安室投訴奶奶，指對方竟在家通宵打麻將，「班三姑六婆又唔X走」，令寶寶「扭眼瞓」卻嘈到睡不了，還被雀友指責「BB咁夜唔瞓」。她交代後續，稱事發當天是奶奶生日，故不好意思出聲，最終寶寶在手抱情況下，至凌晨3時才體力不支睡着。街坊們明白樓主難處，但覺得關係到寶寶一定要發聲，甚至建議可尋求房署協助。



有葵涌邨居民日前發文「求救」，請街坊打電話到保安室投訴奶奶，指對方竟在家通宵打麻將，令寶寶「扭眼瞓」卻嘈到睡不了。《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

這情況應否「鄰里互助」？有葵涌邨媽媽在facebook群組「荃灣大窩口邨 葵涌邨」匿名發文，希望有街坊可以致電大廈座頭保安「投訴我99（奶奶），夜媽媽仲打麻將，班三姑六婆又唔X走」。她大呻屋企太嘈令寶寶難以入睡，老公則因為太累早已「瞓死咗」，怕自己打電話會被奶奶聽到。最令好不忿的是，「元兇」三姑六婆還意見多多，反指責「BB咁夜唔瞓」，痛斥「又唔X用佢哋加埋200幾歲嘅X去諗下你哋嘈X住小朋友」。

樓主因為要抱住寶寶行不開，以致未能洗澡，一放手寶寶就哭，慨嘆孩子已經「扭眼瞓」很久，但環境太嘈，又指平日奶奶若嘈得過火她會出聲阻止，但當天是奶奶生日，「我費事喺佢朋友面前開年」。

她透露事件其實發生於上周六（11日），只是管理員最近才批出帖文。事後她交代後續，指寶寶差不多凌晨3時才因為體力不支，在手抱的情況下終於入睡，「我4點幾先放得低BB去沖涼，6點我又畀佢哋嘈醒」，原來奶奶與友人打通宵牌至翌早7時，「佢宜家又發功啦」。

部分熱心街坊看不過眼，問樓主所住樓層想幫手打電話，批評「咁X街嘅奶奶都有」，直指理解她的難處，但為了孩子一定要出聲，「帶BB入廁所打」、「直接同奶奶開波，老公幫奶奶直頭離婚！冇Ｘ用男人！直接報警」。有人則好奇樓主屋企隔音是否很好，質疑為何凌晨打牌都沒人投訴，她回覆稱「我都覺得奇」。

有網民疑問「點解你唔直接落樓投訴？」，認為她可以帶寶寶去樓下哄睡順便投訴，「如果連街都唔畀落係非法禁錮」，同時建議她將噪音錄下，並確認公屋戶主身份，稱如果奶奶並非戶主，甚至可以向房署反映「佢唔適合喺度住」。

（facebook群組「荃灣大窩口邨 葵涌邨」）