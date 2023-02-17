2年轉賬160萬示愛　小器男分手竟索償　法庭1原因判女方還45.8萬

情到濃時轉賬示愛，情已逝時卻追討賠償！浙江溫州1名25歲男子早前通過法庭向前女友追討「分手費」，原來兩人相愛時，男子因視女友為結婚對象，曾向對方轉賬500多次，共計140多萬元（人民幣，下同）。可是兩人情淡分手後，男子不忿錯付「真心與真金」，決定以「撤銷贈與」為由，將前女友告上法庭，要求她償還金額。法院經過審理，認為當中部分款項屬於僅作表達愛意的「純粹贈與」，故判前女友只需歸還當中的40萬元。



浙江溫州25歲男子小方在拍拖時，向女友小劉轉賬合計140多萬元（約160萬港元），惜兩人分手後，小方決定以撤銷贈與為由將小劉告上法庭，要求她全數歸還。（微博圖片）

綜合內地媒體報道，浙江溫州25歲男子小方（化名）在結識了女子小劉（化名） 1個月後就開始拍拖，由於小方家境比較優渥，又把小劉視作結婚對象，他在拍拖的2年間主動負擔起了兩人日常全部開銷，還不時轉賬給小劉美容、消費等。

小方出手闊綽，拍拖期間曾轉賬500多筆予小劉，動不動就轉帳「1314」、「5200」聊表愛意，多的時候金額甚至高達10多萬元，2年間所有轉賬合計共值140多萬元（約160萬港元）。兩人拍拖期間，小劉曾歸還17萬餘元（約19.4萬港元）予小方，後來小方覺得小劉愈發冷淡，認為女友不懂感恩，於是提出分手，小劉挽留不果，兩人最終分手收場。

早前，小劉突然收到法院傳票，原來分手後的小方感到不忿，認為轉帳的金錢是以結婚為前題的「附條件贈與」，於是以「撤銷贈與」為由將她告上法庭，要求她將餘下的130多萬元（約140萬港元）全數歸還，還表示「談戀愛時我諮詢過律師，不管贈與多少錢，分手了都是可以要回來的」。無故被告的小劉則認為，雙方只是戀愛階段，尚未談婚論嫁，一未見過父母，二亦不曾同居，並不同意所收金錢是「附條件贈與」；而且因為經濟條件一般，她只同意給予小方「適當補償」。

溫州市鹿城區人民法院認為小方轉賬的「520」、「1314」、「5200」等金額有特定寓意，界定為小方為表愛意無償贈與小劉，因此小劉不必歸還這部分金錢。（網上圖片）

近日，溫州市鹿城區人民法院審結這宗「贈與合同糾紛案」，指出男女雙方戀愛時為了培養感情而互贈禮物及金錢應屬於「純粹贈與」，而小方轉賬的「520」、「1314」、「5200」等金額有特定寓意，故認定是小方為表愛意而無償贈與小劉，因此小劉不必歸還這部分金錢。

不過，小方轉賬記錄中包括多筆由5.2萬元至16萬元（約6萬至18.3萬港元）不等的大額款項，明顯超過小方表達愛意的經濟負擔，而且小劉亦曾在對話中表示過「我們以後結婚就開始叫個保姆」、「你是我選擇來結婚的」等，反映她有結婚意圖，故法庭認為在戀愛關係終止時，可參照禮物性質予以適當返還。

法院於一審栽定小劉應歸還小方40萬元（約45.8萬港元），小方不服上訴，但二審時法院決定維持原判。（示意圖/GettyImages）

在評估過雙方戀愛時間長短、分手原因、雙方經濟水準、消費能力及款項具體金額等因素後，法院裁定小劉須向小方歸還40萬元（約45.8萬港元）。不過，小方對一審判決表示不服並提出上訴，至日前二審法院決定維持原判。

（綜合）