職場大忌？新人首日帶飯+1離譜事　前輩：人情世故難喺新嗰代搵到

新一代就是不懂人情世故？有打工仔日前發文，批評近千禧年出生或00後的新同事身上完全找不到「上一代嘅人情世故」，稱不是強求「埋堆」，但最近的新人竟然上班首日就帶飯，為人獨來獨往，更誇張的是新年時派利市，這班新人竟然「坐晒喺度戴埋耳機同老細拎利市」，質問新一代「點解咁有性格」。許多網民認同利市事件真的很失禮，但卻反駁事主攻擊整個世代的同時，亦應反思自己想法是否過時，因帶飯上班有很多理由，反指「就係太多出面老屎忽昆啲新人搵佢哋笨，佢哋先會一嚟就築牆」。



打工仔批評上班首日理應和同事外出吃飯，但最近的新同事全都帶飯。（示意圖／Getty Images）

打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，先「戴頭盔」明言內容會令人覺得他是「老海鮮」，但「不得不說上一代嘅人情世故再好難係新嗰代人搵到」，尤其已投入職場的近千禧年出生或00後。最近的新同事入職第一日，本來應和同事一起吃飯，「但我經常聽到嘅係『我帶咗飯sorry』」，質疑為何不能留在夜晚再食，或者客氣回覆問可以明天再一起午餐，「真係唔明而家嗰代嗰套獨行獨斷、獨來獨往」，不是強求對方「埋堆」，但大家同事一場，除非返幾日就辭職，「如果唔係要對一年都對大半年，點解可以咁有性格？」。

樓主還提出更離譜例子，新年期間大家派利市，這時大部分同事都會站起來打聲招呼再接過利市，「點知一個二個後生仔坐晒喺度戴埋耳機同老細拎利市，唔講仲以為班97後係老細添」。

打工仔批評「後生仔坐晒喺度戴埋耳機同老細拎利市」，許多網民認同真的很沒禮貌。（示意圖／Getty Images）

討利市的事件引來許多網民認同，認為真的很沒禮貌，但由於樓主直接攻擊一整個世代，不少人認為與世代無關，反指可能是想避免和不熟絡的同事吃飯或者太多交流，「避免無謂嘅是非同交流、醒目」、「我70後都鍾意獨來獨往獨行獨斷」、「我80後都係咁，關乜事吖」，同事帶飯可能是想省錢、休息，始終其工作能力才是最重要。

部分網民就認同樓主，上班首日有迎新午餐的確不宜帶飯，「呢啲係禮貌同家教」，反斥新世代「好多時將人情世故、禮貌、尊重、溝通等，通通撥入『奴性』」，惟有網民笑言不帶飯主因「唔係話一定要同同事食，而係間公司有咩唔對路，趁食晏時間就走人」。

網民認為帶飯有很多因素，除了省錢，還可以想有私人時間。（示意圖／Getty Images）

有人提醒樓主人情世故與其說新一時身上沒有，不如說已經過時，很多人不想將私生活和公事太過重疊，「同事之間保持距離係我嘅宗旨，唔講是非唔交換FB、ig」。許多新一代是「打風流工」，現時社會上流機會很微，與其辛苦討好老闆卻不一定可加人工，那不如做自己。

雖然樓主戴足頭盔，但網民駁斥他如果懂人情世故，更應體諒他人，「你老屎忽係應該帶住佢哋，幫佢哋去慢慢適應新環境，而唔係一嘢就批判公審。尤其辦公室，防人之心不可無，就係太多出面老屎忽昆啲新人搵佢哋笨，佢哋先會一嚟就築牆。你要努力同時佢都要努力，雙向的」。

（facebook專頁「奴工處」）