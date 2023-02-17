90後女花$6900注射6支玻尿酸　毀容終身殘疾　揭操作者本職竟是…

愛美之心人皆有之，不少人會選擇透過醫美「留住美」，但如果找違規非法的人士或機構進行醫美，留下的可能是遺憾終生。早前，內地1名90後的花季少女結識了1名從事服裝行業的朋友，對方聲稱可以幫忙注射玻尿酸以填充額頭。該女子誤信友人，於是以6,000元人民幣（約6,900港元）請對方幫忙，但操作者根本不是專業人員，手法出錯，導致這名90後女子毀容及殘疾。



90後女子小雪誤信任職服裝店的友人，對方聲稱可以幫小雪注射玻尿酸填充額頭，結果卻令到小雪毀容及永久傷殘。（示意圖，非當事人/GettyImages）

綜合內地媒體《央視網》報道，90後的年輕女子小雪（化名）向來愛美，於2年前結識了1名服裝店的女店主，對方自稱可以幫小雪注射玻尿酸填充額頭。小雪同意了，於是兩人相約在酒店中進行療程。該女店主以每針1,000元（約1,144港元）的價格，往小雪臉部注射了6支玻尿酸，但是她的手法出錯，原本應該是表皮注射，但她卻把玻尿酸注射到小雪臉部的血管中，造成中央動脈阻塞。小雪被緊急送往醫院搶救，雖然保住了生命，但卻留下了終身殘疾，且容貌被毀，至今仍生活在苦痛中。

女店主將原應表皮注射的玻尿酸，打到了小雪的血管中，造成她中央動脈阻塞。（不意圖，Sam Moghadam Khamseh/Unsplash圖片）

有醫生就指出胡亂注射可能導致皮膚感染、血管栓塞及組織壞死等。而北京大學第三醫院美容整形外科教授趙振民就批評以個人或機構形式進行非法醫美的人，「不僅使病人在錢財方面受到了損失，（病人的）身心健康也會受到傷害」。

事件引起網民關注，不少人都直呼可怕，又呼籲大眾應選擇正規醫學美容醫院，「醫美也是醫療活動，如果真想做一定要去正規的醫院去做，畢竟這個東西還是有風險的」、「好可怕，怎麼可以不去正規的醫院」；亦有人認為服裝店店主應受法律懲處，但小雪也應為自己魯莽行為負責，「一個敢打一個敢挨」、「店主該負刑責跑不掉，可這女生為什麼要找服裝店的做醫美？」、「這價格到正規醫院也差不多吧，只能說沒有想清楚」。

（央視網）