婚禮蟑螂│全家5人去婚宴付$155人情　霸餸又食又拎　言論嚇呆全網

去別人婚宴如果沒付或只付極少禮金，然後大吃大喝取便宜，就會被稱為「婚禮蟑螂」。近日台灣社交網站出現1篇「奇文」，樓主稱早前有親戚辦喜宴，雖沒收到喜帖，但為表豪爽及真摯的誠意，於是「足足包了600元（台幣，約155港元）禮金做為祝福」，然後帶着一家5口到場吃酒席。席間，樓主除了把孩子愛吃的菜整盤端下來，還自備膠袋把食物打包帶走，臨離開時想要5件婚禮蛋糕卻被親友拒絕。樓主狠批親戚孤寒，更揚言永不再出席。

不少網民都大罵樓主是「婚禮蟑螂」，「你們一家五口包600不是包6萬好嗎？」、「你去吃到飽都不止600了，他們以後也不會再邀請你參加，你可以放心」、「家根本從來沒有請你」。



樓主稱上月一家五口去親戚婚宴時，封了600元（約155港元）禮金給新人，離場時又把餸菜通通打包帶走。事後，有網民鬧爆樓主的行為吝嗇又無恥。（FB圖片）

該名台灣網民在facebook群組「匿名2公社」發文，稱上月有親戚辦婚宴，雖然自己沒有收到喜帖，但為表「好意祝福」，便主動封了600元新台幣（約155港元）禮金給新人，並帶着一家5口到場吃喜酒。上菜時，樓主發現其中有2道菜是兒子愛吃的，因考慮到孩子成長需要營養，加上「大人本就應該讓小孩吃」，於是樓主便直接把菜端下來放到兒子前，讓兒子多吃一點。

同桌的3名親戚見到樓主「獨食」的行為即時黑臉，反問樓主其他人是否不用吃，而樓主不甘示弱以白眼回敬，直言「你一個大人是在和小孩計較什麼？成長期間本來就有需要有大量的營養啊」。同桌的親戚聽罷便即時離席，而樓主形容「他們也自知理虧」。

樓主狠批親戚太吝嗇，更揚言以後絕對不會再去參加他們的婚禮。（示意圖/Unsplash）

由於席上人數大減，餸菜都有剩下，樓主為免浪費便通通打包帶走。離場時，樓主見到場內在派蛋糕，於是便上前想去拿5份，「沒想到他們卻一份都不給我」。樓主狠批親戚太吝嗇，更揚言以後絕對不會再去參加他們的婚禮，事後更發文慨嘆「去參加一場婚宴，讓我看透親戚的嘴臉」。

帖文的語論嚇呆網民熱議，不少人都大罵樓主厚顏無恥及無禮貌，「你才包600元禮金，還敢一家五口全到場？」、「沒發帖、不請自來還反客為主，明明非客人卻整盤端走」、「不管包多少錢直接把菜直接拿下來自己吃是本來就很不禮貌」。

不過也有網民對事件真假存疑，「現在哪有人敢包600就帶家人去」、「寧願相信是假的，但是我看過更扯的」、「這應該是假的吧！我不相信世界上有這種臉皮比城牆還要厚的人」。

（匿名2公社）