山東擺酒伴娘臨時甩底「4男扮女頂硬上」伴郎接新娘一看秒嚇傻

大陸山東省一名王姓男子與其3名男性友人出席朋友婚禮，但4人並非穿著男士西裝亮相，而是身穿伴娘禮服現身，原來是新人的伴娘臨時無法出席，於是4人受託「假扮伴娘」讓這場婚禮圓滿落幕。



綜合陸媒報導，大陸山東省一對新人迎來最重要的人生大事，未料原本答應擔任伴娘的友人突然無法到場，於是只是來吃喜酒的王男與3名男性友人臨時受託，擔起重要的伴娘角色。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從影片中可見，王男與3名男性友人身穿紫色和藍色伴娘禮服，胸口配戴著迎賓大禮花，有人的頭上還戴著長假髮，臉上掛著笑容，看來對自己幫助友人順利完成人生大事的舉動相當樂意。

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事後，王男受訪表示，他與幾位友人在婚禮前幾天接到新郎來電，稱伴娘臨時有事無法到場，請託他們能在婚禮當天穿上伴娘禮服，幫助他完成婚禮，「當時我們4個人也沒有多想，就是覺得還挺好玩，我們就一起答應了」。

王男與友人們接下這件秘密任務，在婚禮當天成為伴娘群，王男笑說「當天擔任伴郎的也是我們的朋友，他們不知道，所以當時來接新娘時他們都笑到不行」，而新娘家屬那方也不知情，當天才驚覺伴娘是由4位男士扮演，但他們對這樣歡樂的形式感到相當滿意。

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