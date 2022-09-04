新郎缺席！新娘帶老公人型紙牌擺酒　親友聞暖心原因：向英雄致敬

婚禮的主角當然是新郎及新娘，不過內地雲南近日竟有新郎缺席自己的婚宴，讓妻子帶着其人形紙牌接受親友們的祝賀，引起網民關注。原來該名新郎是名森林消防員，早前奉召到重慶協助救火，惟因任務延誤而未能趕及回到女方家鄉擺酒。他明言對妻子感到愧疚，幸好親友得知原因也明事理，大讚他是救火英雄，又紛紛為兩人送上祝福，指他找到1名體貼又善良的妻子。



內地雲南有新郎缺席自己的婚宴，讓妻子帶着其人形紙牌接受親友們的祝賀，原來該名新郎是名森林消防員，早前奉召到重慶協助救火，惟因任務延誤而未能趕及回到女方家鄉擺酒。（微博影片截圖）

這個只有新娘出席的婚禮於上月28日舉行，可見穿起紅色禮裙、打扮得漂漂亮亮的新娘在婚宴場地，與新郎的人形紙牌合照，並獨自招呼一眾到場的賓客。而婚宴中熱鬧的敬酒環節，新娘亦只能在家人陪同下完成，接受親友的祝賀。即使至愛不在身邊，新娘還是保持笑臉迎人，未見一絲失落，原來新郎並非有意缺席這人生重要場合，未能與妻子一同擺酒背後有暖心理由。

新郎敬一良職業是森林消防隊隊員，本來他早已請了婚假，準備與妻子返回家鄉舉辦婚宴。不過婚假前他奉命前往重慶支援山火任務，而任務不幸延誤，令他未能趕及回鄉，被迫缺席婚禮，妻子只好製作人形紙牌「代替」他出席。

新郎敬一良職業是森林消防隊隊員，本來他早已請了婚假，不過假期前他奉命前往重慶支援山火任務，而任務不幸延誤，令他未能趕及回鄉，被迫缺席婚禮。（微博影片截圖）

敬一良憶述，得知任務延誤時不敢致電妻子，「怕打電話的話我這邊繃不住，然後她也繃不住，所以說猶豫再三我還是決定發微信，既給她報平安也讓她放心，同時也說出我心中對於她的愧疚和保證」。

敬一良後來亦從家人的電話群組中得知，妻子每到1桌敬酒時，其哥哥也會代兩人主動向親友們解釋他缺席的原因，不禁感到無奈又內疚，「因為任務啊沒有回去成，挺愧疚的對她（妻子）」。幸好親友們都非常明白事理，得知他因支援任務而缺席婚禮時也感體諒，更大讚他是救火英雄，向他的敬業態度致敬。

事件曝光後亦引來討論，網民紛紛為敬一良及其新婚妻子送上祝福，「心疼消防員，為了人犧牲了自己的幸福」、「特殊的使命，特殊的婚禮」、「謝謝你能夠識大體，捨小家顧大家」。亦有人大讚敬一良的妻子非常體貼，連人生的大日子也願意體諒丈夫的工作，「你的新娘真的是一位好女孩，真心的祝福你們」、「善良的女孩，運氣不會差」、「英雄甘於奉獻，親人同樣可敬」。