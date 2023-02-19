同事生日上司送細碼雪芳蛋糕10人分　下屬斥小器　網民批不懂感恩

上司為生日同事送上蛋糕反被公審？近日有打工仔發文指自己部門共有10人，每逢有同事生日上司都會送上蛋糕，但就不滿對方只買最細件的雪芳蛋糕，根本不夠全部人分，因而寸爆稱「真係好意思咩？」。帖文卻惹來網民批評樓主不會感恩，要是不滿就不要吃，更何況上司根本沒有義務送蛋糕。



有打工仔發文指每逢有同事生日上司都會送上蛋糕，但就不滿對方只買最細件的雪芳蛋糕，根本不夠全部人分。示意圖。（資料圖片）

該名打工仔在FB奴工處以「阿姐真係好意思，買雪芳蛋糕分10個人食」為題發帖，指自己工作的部門有10個人，只要有同事生日，上司都會買蛋糕，但就質疑「可唔可以唔好咁小家」，因為對方只會買最細件的雪芳蛋糕，還要分給10個人吃，因而覺得「不如唔好買啦好心，真係好意思咩？」，更稱「只要你唔尷尬，尷尬既就係人哋了」。

帖文惹來網民批評樓主斤斤計較，上司請吃蛋糕還諸多挑剔，不懂感恩，「有心仲想點，唔好咁貪」、「阿姐生日你地請佢食咩先」、「好過從來唔請人食嘢吖」、「老奉？佢絕對有權生日快樂都無句」、「試下唔好將人哋好意當隨便同理所當然？」、「唔使錢有嘢食，多謝都無句仲咁多嘢講，你真係好乞兒」、「你想的話，買個兩磅返來請大家食囉」。

有人認為吃蛋糕都只是儀式，或許上司只是買給壽星仔，「有時買大蛋糕個個又話唔食甜，一啖代表下咪算囉」、「其實你上司淨係諗住俾生日嗰個食」。（《IT狗》劇照）

有人則認為吃蛋糕都只是儀式，慶祝過便夠，又或許上司只是買給壽星仔，「有時買大蛋糕個個又話唔食甜，減肥又話唔食Cream，一啖代表下咪算囉」、「其實你上司淨係諗住俾生日嗰個食」；亦有人留下爆笑回應，「用鐳射切割？」、「如果係瘦身公司做我覺得合理」、「下次買旺仔小饅頭一人一粒」。