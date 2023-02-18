情人節收花驚見有濃痰　女友怒提分手　男友爆超噁真相1招求原諒

不少女生都看重儀式感，尤其情人節這個特別日子，都盼望能收到男友所送的花。內地有女生於情人節收到男友所送的玫瑰花，原屬浪漫和充滿愛意，惟女生湊近花束聞聞花香時，赫然發現花上有口濃痰，她立即「柯南上身」腦補出花束的來源──那是男友從路邊垃圾桶撿來的！

女生隨即傳短訊息質問男友，並揚言要分手；男友見勢色不對，立即轉賬1,000元（人民幣，下同，約1,140港元）哄她求原諒。女生隨即收錢。相關對話截圖於網上流傳，有網民大玩食字，嘲諷道「原來談戀愛，是這樣痰（談）的」，雖然有網民批評男友「離譜」，但更多網民指女生沒骨氣，「這你都不分？一千塊錢就原諒他了？我特麼看無語了，祝你幸福哈」。



內地有女生於情人節收到玫瑰花，湊近花束聞聞花香時，赫然發現花上有口濃痰，經質問後男友承認是從垃圾桶撿來。（「叁川說」微博圖片）

+ 2

該女生近日將一連串對話截圖投稿至微博情感博主「叁川說」，讓其公審男友的庹縮行為。女生指出，情人節並沒有要求男友送禮物，只求收到一束花，沒想到花上竟有口濃痰，她趕緊傳訊息問清楚男友，「花是咋回事」，男友起初閃爍其詞回答「什麼什麼回事，不喜歡呀」、「說什麼呀，到底怎麼了，有話直接說，別讓我猜」。女生直接挑明問花束是否買來的，惟男友沒回答，還大讚「不是挺好的嘛」，女生見男友不老實，於是傳送花上有濃痰的照片，讓男友無法再逃避問題。

女生隨後指已猜到花束來源，「這花應該不是你買的，有人丟在垃圾桶裏被你看到了，剛好我要你送我花，你順手撿來送我，撿的時候又沒好好的檢查，花丟在垃圾桶被路過的人吐了痰，是這樣吧」。男友沒再砌詞狡辯，並選擇承認是從垃圾桶撿來，「額，你眼力勁真好，我都沒發現」。

女生批評男友，「你用得着這麼小氣嗎？買束花能要多少錢？」，男友回答「這束花今天賣兩三百」，又說「真的很貴，這種鮮花保存的時間很短，一天過去就萎掉了，你沒生氣吧，我也沒想到哪個沒素質的往上面吐口痰」。女生不滿男友捨不得為她花錢，反擊道「你有素質，你撿垃圾桶裏的花送我」。

男友深知不妙，嘗試用花言巧語哄女生，「誰讓我老婆眼睛這麼好使，腦袋又聰明，一看就知道是怎麼回事，這束花你丟掉好了，我轉錢給你買一束，你不要生氣哦，今天這麼好的一個日子，可以嗎？」。男友見沒得到回覆，再問「說話，轉多少，你要買哪種花，一百夠嗎？」，女生沒被隨口的一兩句哄騙到，揚言要分手，「今天吃飯吃了多少，我轉你一半，我們沒得談了，遇到你算我倒霉」。

男友使出金錢誘惑，於微信轉賬1,000元，問道「夠了嗎？拿去買花，剩下的歸你」。女生接收了金錢，但嘆道「我們談了三年了，你不知道我是什麼人？從來不要求你對我多好，只要你對我用心」，男友「認低威」道「我已經知道錯了，一千很多了，你拿着」。對話截圖就此完結，女生未有交代後續情況，但網民猜想她收錢後就下了氣，該原諒了男友。

有網民批評樓主的男友，「我說大哥重要的是心意，不是多少錢的花吧，這都不分嗎？」。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

事件於網上引起熱議，有網民批評樓主的男友，「離譜到我甚至都不知道該怎麼形容他」、「詭計多端的窮男人」、「我說大哥重要的是心意，不是多少錢的花吧，這都不分嗎？」、「他是怎麼做到每句話都能那麼氣人的」。

更多網民指責女生沒骨氣，「有骨氣就別收這一千啊」、「收了1000以後別來投稿氣我們了唷，好好在一起一生一世唷」、「所以你投稿的目的是為了讓我們祝你倆百年好合，對嗎？」、「居然和這種人還談了三年」、「你們就痰（談）一段鎖死的愛情吧」、「後續最好是拿了錢刪了好友，別告訴我你是拿了錢和好了」。有網民揶揄，「當然是把這口痰嚥下去，選擇原諒他咯」、「冷知識：在垃圾桶找男朋友，他會在垃圾桶裏撿東西送你」。