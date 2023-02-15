情人節慳錢食Lunch Set　男友更因1事與經理爭吵　女友發文斥庹縮

不知大家在剛過去的情人節怎樣和另一半慶祝呢？有女生昨發文指男友在情人節正日為了省錢，只安排到餐廳吃午市套餐，最後更想使用優惠券買單，被告知情人節不能使用優惠後，竟大庭廣眾下和餐廳經理爭論。女生極其尷尬，發文公審男友庹縮：「嗰一刻我真係想講分手。」雖有網民認同稱「想搵窿捐」，但不少人認為這要視乎條款情況，如男友真的是據理力爭，「我會支持佢嘈」。



有女生發文指男友在情人節正日為省錢，只安排吃午市套餐。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

女生在Dcard討論區以「可唔可以情人節唔好咁庹縮啊」為題發帖，指昨情人節正日男友為了省錢，只帶她吃Lunch set（午市套餐），買單時更拿出優惠券。不料餐廳經理指情人節不能使用，男友當住全部人面和對方爭論，她覺得難為情：「嗰一刻我真係想講分手。」

網民對事主批評男友庹縮各持不同看法，有人認同在大庭廣眾下起爭執的確難看「真係好失禮」，「係我真係會分手或者係佢哋嘈緊嘅時候講我畀錢，之後當住勁多人面同條仔講分手，畀佢都試下無面嘅感受」；亦有人分享類似經歷，「我中學嘅Ex見餐廳無咗學生優惠，好嬲勁大聲話無優惠之後唔再幫襯，嗰一刻我好想分枱食」。

不過有網民力撐男方，認為爭取應有權益並無不妥，「主要問題未必在於佢執着喺Coupon（優惠券）上，因為有時條款嘅嘢寫得唔清唔楚，有誤導性」、「據理力爭嘅男人好型」、「唔係你埋單你緊係講得輕鬆啦」、「你有得出去食吓Lunch set都好啊，我茶記外賣，禮物都無」。