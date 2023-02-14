情人節找死？人夫垃圾桶執玫瑰相贈　妻反應超意外　網民：好老婆

【情人節2023】情人節玫瑰價格急升，想慳錢又想哄哄另一半開心可怎辦呢？內地江蘇常州有人夫想出了「0元」環保方法──在垃圾桶撿拾別人丟棄的玫瑰花送給妻子。本以為這是「花式找死」的做法，沒想到妻子收到的反應超意外，網民看後都大讚「絕世好老婆」，「真羨慕」。



內地江蘇常州這名男子在垃圾桶撿玫瑰花送給妻子（影片截圖）

情人節玫瑰價格以倍數急增，江蘇常州1名男子，就想到在垃圾桶旁撿玫瑰花回家送給妻子慶祝。從影片見到，男子撿走1大束玫瑰花後，表情相當滿意，更嗅一嗅玫瑰花的氣味，之後在妻子催促下把花束放到車子的後尾箱。

在垃圾桶撿玫瑰花再送予妻子這個舉動，無異於「自殺」行為，沒想到妻子反應超乎意料。妻子表示，當晚她們下班回到公寓門口，丈夫看到垃圾桶有1大束花，「就看着挺新鮮的嘛」，於是把它撿回來放在店裏。

妻子指出，數了大概有52支玫瑰，認為情人節只是一種儀式，「別人不要了自己撿回去放店裡裝飾一下也挺好的。我們都結婚了，無所謂」。她又說，雖然丈夫沒買花，但向她派了利市，直言「要花那個也沒啥意思」。

事件引來網民熱議，大讚該妻子是「絕世好老婆」，「真羨慕」、「真通情達理」，又指有花送已是額外收穫，「有花送才是重點，不花錢更好！」、「可能是溫飽平凡度日的夫妻，儘管如此還是能想到給妻子浪漫，這一點就比很多人強」、「其實我覺得沒什麼，這麼好的花就在垃圾桶裏待着太可惜了」、「不管是哪裏來的花，重點是有人送」。

妻子表示，「我們都結婚了，無所謂」。（影片截圖）

不過也有網民明言無法接受，「注意衛生吧」、「可以不買，也沒啥，但是撿垃圾桶再送我可能會不太高興」、「不如不送」、「共用玫瑰？」。另有網民關注花束「原主人」的慘況，「誰是那個被人扔花到垃圾桶的傷心人？」。