愛犬3年前離世　新狗狗現相同胎記　網民暖哭：換件衣服回來找妳

毛小孩在家中生活多年，自然成為家庭的一份子。內地廣西1名女子於3年前痛失愛犬「牛奶」，早前再買來另一隻金毛尋回犬，未料帶回家1個月後，發現小狗的舌頭竟長出與「牛奶」模一樣的胎記，不論形狀和位置均非常相似，讓她非常感動，遂將故事分享至網上。大批網民看後亦紛紛留言，稱「牠只是回去換了件新顏色的衣服」。



廣西省桂林市1名女子飼養多年的金毛尋回犬「牛奶」（左）於3年前意外去世，她最近再買來另一隻金毛尋回犬，並命名為「豆奶」（右）。（微博影片截圖）

據內媒報道，廣西省桂林市1名女子飼養多年的金毛尋回犬「牛奶」，於3年前因意外去世，直至最近女子重新於寵物店買來另一隻金毛尋回犬，並命名為「豆奶」。女子帶「豆奶」回家1個月後，發現牠的舌頭上竟長出與「牛奶」相同的胎記，無論是顏色、形狀和位置均愈來愈相似，而且2隻狗狗都很喜歡玩拔河遊戲，令她覺得感動又奇妙。

女子憶述，當初是在機緣巧合下選中「豆奶」，稱「當時窩裏只剩下牠一隻，覺得牠好看特別可愛就買了」。縱使「牛奶」的毛髮偏金黃色，而「豆奶」則為奶白色，但大批網民仍深受感動，表示「牛奶」回來找主人了，又留言指「嗚嗚好感動啊，狗狗都是這麽好的小天使」、「真的好驚喜啊，牠其實一直陪伴在妳身邊」、「也許這就是小寶貝找回來了呢」、「真的是沒想到啊！很有愛啊！」、「換件衣服依舊回來找妳」。