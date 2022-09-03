海豹巧遇小肥狗以為是同類「1個熱情舉動」證跨物種友誼真實存在

胖到被以為是同類？一段爆笑短片在網路上流傳，一隻海豹在沙灘上看到一名男子牽著有些微胖的愛犬散步，海豹就像是看到同伴一樣開心，立刻小跑步過去想要跟狗狗搭訕抱抱，狗狗也很溫順的坐下跟海豹玩耍，模樣相當可愛。



【圖輯】網民：原來海豹寶寶也喜歡摸狗狗！海豹熱情飛撲小肥狗「以為是同類」超爆笑（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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微博網友「每日一狗」貼出一段35秒短片，一名飼主帶著自家愛犬到沙灘上散步，沙灘上的海豹看到狗狗有些肥胖就以為是牠的同類，開心衝上前想跟狗狗玩，狗狗也相當不怕生，看到海豹衝過來就直接坐在地上，一狗一海豹互相蹭蹭感情很好，但狗狗的表情看的出來有些無奈。

影片曝光後吸引不少網友熱議，網友留言表示「狗狗真是所有生物的好朋友」、「狗狗性格好沉穩」、「原來海豹寶寶也喜歡摸狗狗」、「乍看還真的有點像，兩隻都胖嘟嘟的」。

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