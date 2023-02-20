性少眾社群辦聚會　發現孩子外貌異常相似　揭恐怖真相緣於一男子

共組美滿家庭是不少人的願望，部分性少眾情侶或會選擇透過其他人捐精的方式迎接小生命。不過，澳洲一社區早前舉辦「LGBTQI」聚會，部分家長竟發現，許多小孩的外貌都非常相似，認為事情並不單純，經調查後才發現，原來當地1名男子利用4個假名，在社交平台群組等非官方途徑捐精，到處「播種」，估計已有至少有60名子女。



澳洲1個「LGBTQI」社群早前舉辦了場燒烤聚會，但當一眾家長帶着小孩到達後，卻驚覺大批小朋友的外貌相似。（Katherine Hanlon / unsplash）

澳洲1個「LGBTQI」社群早前舉辦了1場燒烤聚會，當一眾家長帶着小孩到達後，卻驚覺孩子們的外貌異常相似，頓時感到有古怪，遂通知當地的體外人工受精機構幫忙調查。結果發現揭發1名男子曾使用4個假名，以多個途徑捐精，至今估計有超過60名「親生骨肉」。

當地1名診所醫生克拉克（Anne Clark）指，捐精男子並非完全白種人，記得對方曾經到其診所捐精，指認男子與事件相關。她續稱，相關男子的精子在其診所只被採用1次，惟後來才得知對方再透過facebook群組等非官方途徑捐精，她已經向政府提供該名男子的資料，但認為幫助不大，又指出「我們知道他曾因此收到禮物、免費旅行等，這全都是刑事罪行」。

家長們通知當地的體外人工受精機構幫忙調查，結果發現1名男子以多個途徑如社交平台上發文，向多對情侶提供精子，至今估計有超過60名「親生骨肉」。（《老友記》劇照）

根據澳洲法律規定，購買或販賣任何人體組織均屬違法，最高可判15年有期徒刑，惟非官方渠道的非法捐精仍非常盛行。