演唱會時間表2023｜香港門票價位+優先／公開發售時間持續更新

【演唱會2023／門票／香港／時間表】疫情過後，真人表演節目報復式反彈，2023年演唱會、音樂節好Show空群而出，例如有3月22日至4月2日舉行的西九音樂節，演出嘉賓包括MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）及女團COLLAR等；5月5日中環海濱活動空間則舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2022 香港站》，演出日期已落實的有鄭欣宜、馮允謙、五月天及張敬軒、許冠傑等演唱會。而預計將會在於今年內會開騷的還有男團MIRROR、天后鄭秀文、舞台王者郭富城等等。



西九音樂節2023 - 姜濤/Anson Lo出演 2.24公售

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周杰倫演唱會2023香港站詳情：

「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站」將於5月5日起舉行，「周董」周杰倫會唱足7場演唱會，地點、門票發售日期及價錢可看下圖▼▼▼

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「周杰倫演唱會2023香港站」，將於5月5起在中環海濱活動空間舉行。（網上圖片）

演唱會時間表2023

2023年紅館、九龍灣國際展貿中心（九展）、亞洲國際博覽館（亞博）、麥花臣場館、中環海濱活動空間預計舉辦的演唱會如下，包括呂方、黃妍、鄭欣宜、馮允謙、五月天及張敬軒等，令人期待▼▼▼

按圖看2023年已確定檔期演唱會：

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2023年預計會開演唱歌手／團體：

MIRROR演唱會：預計2023年10月或年底，詳情有待公布

MIRROR去年的紅館演唱會因發生嚴重事故而腰斬，今年底很可能捲土重來。（資料圖片）