周杰倫演唱會2023│加場3月15日優先訂飛　購票方法/售價/換票期限

【周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站／換票／買飛／票價】亞洲天王周杰倫於今年5月在中環海演活動空間共舉行7場演唱會。由於此演唱原定於2021年舉行，但因應疫情而取消及改期，故持票人需事先換領最新門票方可進場，主辦單位待完成換票後，稍後才會把包括加場的剩餘門票公開發售。有關換票安排將延長至3月14日，持有「2021年門票」或電子座位訊息的觀眾，需把握機會換領最新門票。



另外，5月10日的加場門票將於下周三（15日）憑citibank信用咭優先訂飛，並於21日正式公開發售。



有關「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站」的售票詳情及換票方法，以下一一話你知！當中有4點注意事項，做錯隨時無法換票！



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2023周杰倫演唱會5月舉行 3步即換門票 做錯DQ

「周杰倫演唱會2023香港站」，將於5月5起在中環海濱活動空間舉行。（網上圖片）

周杰倫演唱會2023香港站詳情

「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站」將於5月5日起舉行，「周董」周杰倫會唱足7場演唱會，地點、門票發售日期及價錢可看下圖▼▼▼

周杰倫演唱會2023香港站 舊換新門票方法

手持「2021年門票」或電子座位訊息的人，可於即日起至2月28日晚上11時59分，到網站登記換領2023年5月份新門票。

周杰倫演唱會換票步驟如下：

1）主辦方收到換領申請表後，會以電郵通知登記編號（約2至3個工作天回覆)，可親身到主辦單位遞交「2021年門票」，或可透過掛號或快遞形式郵寄門票。而手持電子座位訊息的人，只需上傳電郵截圖至登記link即可，不需交回電郵截圖給主辦單位。



2）主辦方收到寄回的2021年門票後，會發回執並詢問想領取新門票的方式；如寄出門票7個工作天仍未收到主辦方回執，請致電主辦方查詢是否寄失，如寄失請先到警署報失，領取報失紙後通知主辦單位以便跟進，另寄出門票前務必拍照存檔。



3）主辦單位將於4月份以快遞形式寄出新門票予換票人士已登記的地址，或可於Cityline購票通自助取票機領取。



「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站」將於5月5日起舉行，「周董」周杰倫會唱足7場演唱會。（網上圖片）

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4點注意事項，做錯隨時無法換領：

1）如新演出日期閣下未能前往，閣下可於登記換領新門票表格時同步申請更改場次，主辦單位將於三月電郵回覆能否更換場次要求。



2）凡於以上換領限期後才提交之申請，將一律不獲主辦單位接受，並將安排退款處理。



3）門票若有寄失，主辦方恕不負責



4）若發現假票，會報警處理



如有查詢，可致電：2116 4119，或電郵至 bestshinechina@gmail.com 聯絡主辦單位。