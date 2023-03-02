林宥嘉演唱會2023香港站｜3.13優先訂門票/售價+連結

【林宥嘉演唱會2023／idol世界巡迴演唱會香港站／換票／買飛／票價／優先訂票】香港演唱會今年相當精彩，台灣歌手林宥嘉闊別香港4年後，宣布《idol 世界巡迴演唱會香港站》啟航，於4月28至30日在紅館連開3場演唱會，門票可於3月13至15日用東亞銀行信用卡優先訂購，價格分980元、680元及380元。

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林宥嘉宣布《idol 世界巡迴演唱會香港站》啟航，於4月28至30日室紅館連開3場演唱會。（資料圖片）

林宥嘉於2017年在香港紅館舉行《The Great Yoga 世界巡迴演唱會- 香港站》，即重溫當時精彩演出▼▼▼