試管嬰兒非親生！安徽夫婦養8年方知真相　醫院惹火回應震驚全網

難以成孕的夫婦為了擁有親生骨肉，去醫院做人工受孕，結果卻被告知試管嬰兒並非親生！這是真實發生在安徽省的重大醫療失誤。當地1對中年夫婦為了誕下血親，捱過取卵的痛苦及高齡分娩的風險，終於生下孩子，結果在養了兒子8年後，才發現兒子並非親生。令人氣憤的是，院方竟然沒有道歉或補救，僅勸夫婦「人生要豁達」、「沒必要計較」，該番言論瞬間點燃網民怒火，謾罵聲不絕於耳，紛紛狠斥醫院冷血及事不關己的態度。



安徽省1對夫婦因難以成孕，於是到安徽醫科大學第一附屬醫院接受試管嬰兒技術，生下兒子小軒，8年後才得知醫院當年弄錯了孩子，小軒並非他們親生的。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發2011年，50歲、三代單傳的陳冬（化名）與40歲的妻子王蕾（化名）因婚後難以成孕，於是到安徽醫科大學第一附屬醫院接受人工授孕，通過試管嬰兒技術將兩人的精子、卵子結合，終於得償所願生下兒子小軒。直至小軒4、5歲時，容貌漸漸長定，陳冬覺得孩子長得既不像自己，也不像妻子，「但又想是我們倆的胚胎做出來的，怎麼可能不是我們的孩子」。

2018年，陳冬與王蕾因性格不合離婚，兒子小軒由王蕾撫養，每逢節日也會到父親陳冬家中暫住。至2020年，受疫情影響無法外出，陳冬與兒子小軒朝夕相對，令心中的懷疑加劇，愈發覺得孩子不是自己與前妻王蕾的。寢食不安的陳冬在某個夜晚採集了小軒的足底血液樣本，送到醫院進行親子鑒定，詎料結果顯示小軒並非他親生。

陳冬與王蕾發現當年醫院調轉了胚胎，將別人的胚胎放到王蕾體內。（示意圖/GettyImages）

鬱悶的陳冬於是帶上前妻及兒子，一同到醫院再做檢查，結果顯示兒子小軒與他們兩人根本沒有血緣關係，陳冬與王蕾如遭雷擊，不願相信養了8年的兒子竟非親生骨肉。王蕾痛苦萬分地憶述當時為了懷孕吃了不少苦，「先後做了三次手術，反復打針、吃藥，經受了痛苦的取卵過程和妊娠過程」，加上她是高齡產婦，醫生還提醒她堅持生育有癱瘓的風險，但她還是堅定地把孩子生下來。

他們原以為分娩後在婦幼保健院抱錯了孩子，結果發現不是保健院的問題，而是胚胎放錯了，「別人的胚胎放到我前妻肚子裏，我們的胚胎不知道放到誰肚子裏」。雖然王蕾表示不論情況如何，小軒是自己10月懷胎生下的，她與陳冬都願意視他為親生兒子，但是醫院犯下嚴重過失絕對難辭其咎，於是兩人將安徽醫科大學第一附屬醫院告上法庭。

2022年11月，法庭於一審時宣判醫院存在過錯，要承擔全部責任，並賠償陳冬與王蕾64萬元（約73萬港元）。（示意圖/GettyImages）

2022年11月，法庭於一審時宣判醫院存在過錯，要承擔全部責任，須賠償陳冬與王蕾64萬元（約73萬港元）。不過陳冬認為自己年過60歲，前妻也已經50歲了，都遺憾地錯過了生育期，無法再有親生骨肉，金錢賠償並無意義，因此要求醫院查清楚小軒的親生父母身份，結果醫院卻回應現時「沒辦法查清孩子的親生父母」，更表示陳冬與王蕾的孩子沒有出生過，「他們說我的孩子沒出生，胚胎去哪了、兒子的父母是誰、哪個環節出錯了，都查不到。」

陳冬覺得「天都塌了」，原本還幻想如果自己的孩子在世，兩家人可以相互知情但互不打擾，等孩子成年後再告知他們真相，「這兩個孩子萬一發生意外情況，需要親屬捐贈骨髓，我們可以有備無患」，因此他堅持要求醫院「給個說法」，而事件亦在各大媒體報道下在網上發酵。

醫院生殖中心的婦產科主任魏醫生回應陳冬時，勸導他們「要寬容、要豁達」。（《澎湃新聞》微博影片截圖）

至本年2月17日，醫院生殖中心的婦產科主任魏醫生終於回應陳冬，指孩子由陳冬與王蕾扶養長大，根本沒必要計較是否親生，「很多家庭抱養孩子，人家都很開心的。要是我有這樣一個孩子養這麼大了，我會很高興的」，更勸導陳冬和王蕾「要寬容、要豁達」，「人生中能遇到很多的東西，實際上過到最後就是寬容」、「人生就這幾十年，到最後都豁達了」。

醫院的回應引起關注，不少網民認為令人痛恨的不是醫院把孩子弄錯了，而是事後叫當事人「沒必要計較」的涼薄態度，直指沒有父母能接受這個結果，「建議安徽醫科大學第一附屬醫院改名為：安徽醫科大學附屬豁達醫院」、「人家做試管就是為了要親生的孩子，醫院的過失比抱錯孩子還不可原諒」、「離譜了，人家要是想要個沒血緣關係的孩子養，何苦受這麼大罪自己生？」、「醫院搞錯了還要人家豁達？」。

（綜合）