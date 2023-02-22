鄰居家裏吸煙扔煙頭落樓　迫食二手煙　青衣街坊怒斥：自私到極點

樓上樓下是煙民，安坐家中一樣吸到二手煙？有青衣街坊發文大呻，指有鄰居是煙民，一吸煙就會有煙味飄入其單位內，甚至試過有煙頭跌落其窗台，惟一直未能找到煙味源頭，問有沒有街坊同樣受鄰居二手煙所困？不少人附和分享經歷，指有些煙民為免自己屋企有煙味，會開抽氣扇、抽油煙機及到窗邊吸，「自私到極點」，有街坊分享自己甚至被鄰居二手煙搞到哮喘發作，幸好丈夫一句窗邊咆哮，自此未再聞到煙味、還有人試過聞到大麻味報警。



有網民批評鄰居在屋企抽煙，還要開抽氣扇令煙味飄出屋外，其他人被迫食二手煙。（《手捲煙》劇照）

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，問有沒有人的鄰居樓上樓下是煙民。她指出，其鄰居一吸煙時煙味會飄入單位內，「真係好難頂」，而除了日日要食鄰居的二手煙，「還試過有煙頭跌咗響我窗台」。她續說，鄰居傳出的煙味要直到午間、估計「瞓晏教」時間才停，同層還有人愛在後樓梯食煙，將煙頭扔到四處都是。

樓主特別批評那扔煙頭的鄰居，扔落樓時萬一「未熄又燒着了電磁爐，真係GG」。有網民即提醒高空擲煙頭可以上報房署，可扣分，樓主稱一直找不到傳出煙味的單位，「救命呀，我仲未搵到邊個單位」。

樓主批評鄰長在屋企吸煙時，其他居民被迫食二手煙。（資料圖片）

帖文引起許多街坊共鳴，批評有些無良鄰居吸煙又怕屋企有煙味，會大開抽氣扇、抽油煙機令煙味飄出街外，迫別人吸食二手煙，「自己要食煙想打開門通風，咁樣自私到極點」、「清早5時被煙攻醒」，家中老人家還要戴口罩。由於煙味只會向上飄，樓上的人除了關窗也別無他法，最慘是未必能確認煙味來源。

有留言指試過「隔籬屋食煙食到我哮喘發」，之後「我隻佬向個窗度大叫，邊X個死煙鏟食煙就滾出街食，好X臭呀」，之後真的沒再到煙味，網民聽完後說下次要一試。

有人反駁在街上吸煙又不行、餐廳吸煙又不行，連在屋企吸煙都引來評擊。（資料圖片）

有網民反駁在街頭不能吸煙、餐廳不准吸煙，「連喺自己屋企都唔食得煙呀？ 咁不如禁埋彈琴生仔打麻雀睇電視啦」。樓主怒稱「個社會就係唔歡迎煙民，所有措施都係要禁煙，趕絕煙民，咁都唔明？」，又說要在屋企食沒問題，但不應開窗開抽氣扇，唔好特登走去露台窗邊食，「冇人想食你啲二手煙」。

街坊們認為，其實鄰居控制好二手煙不要傳入他人屋企，不會有人阻止，建議不如屋企加裝空氣過濾機、空氣清新機。但有人經歷更誇，稱二手煙事小，「你哋都好只係煙味，我呢邊成日都聞到大麻味」，鄰居都試過報警了，但警方來到他們都吸完了。

（facebook群組「青衣街坊吹水會」）