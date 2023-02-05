垃圾桶當尿兜！吸煙男小便照片瘋傳　網民指廁所好近　轟犯2宗罪

隨處便溺有違公德，而這個大叔竟站在大街上邊吸煙邊小便，更是十分離譜！網上瘋傳相片，顯示1名男子竟將街頭的垃圾堆當成尿兜，當眾對着垃圾桶小便，還拉下口罩叼着煙頭，狀似十分平常。網民看過相片均直呼恐怖，稱現場不遠處就有廁所，質疑「行多兩步都唔忍得？」，有人直斥相中男子行為違法，或已同時觸犯至少2宗罪。



網上瘋傳相片，顯示1名男子竟將街頭的垃圾堆當成尿兜，當眾對着垃圾桶小便，嘴上還拉下口罩叼着煙頭。（facebook圖片）

多個網上群組瘋傳相片，顯示1名男子疑於荔枝角街頭的垃圾桶當眾小便，引起網民熱議。相片可見，身穿灰色上衣、黑色長褲及大型背囊的男子，於長義街的過路處旁，將路邊的垃圾桶當作尿兜使用，對準桶內小便。而男子小便同時，臉上口罩則拉下，口中仍叼着煙頭，一心二用非常熟練。

不少網民直斥相中男子行為惡心，稱事發地點附近已有公眾可用的洗手間，「呢個街口返工放工食飯都超多人，有無咁急呀？」、「行多兩步就有廁所，咁近都唔忍得？」、「正式『急不及待』」、「識得搵個垃圾桶，相信係知識分子嚟」、「佢表示：我肯痾落垃圾桶已經好好㗎啦」。

亦有網民指出，相中男子的行為至少已觸犯2條法例，包括在公眾地方便溺及違反口罩令，認為執法部門應加強巡查維持市容，「最想知，如有政府部門經過會扮睇唔到，定會夠膽過去話佢」、「呢個個案，究竟牽涉幾多個政府部門呢？」、「有關部門拉佢啦，有相為證」。

不少網民直斥相中男子行為惡心，直指事發地點附近已有公眾可用的洗手間。（facebook圖片）

根據香港法例第599I章 《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》5A（1）條，任何人在進入或身處指明公眾地方或《第599F章》處所時，須一直佩戴口罩；而法例第132BK章 《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條則列明，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，以上兩罪初犯者可被罰款5,000元，第二次或其後再度定罪可處罰款10,000元。

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條條出，任何人無合法權限或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。