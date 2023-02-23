土瓜灣神算子？街頭免費手指算命引人圍觀　街坊：左右護法似係媒

算命師傅擺地攤，而且還免費？有土瓜灣街坊周二（2月21日）在地方群組上傳照片，拍到有名身穿橙色僧服的男子「手指算命唔收錢」，只見他雙手合十戴口罩但露出口鼻，吸引2男1女圍觀。照片起討論，其後被轉載到其他群組，不少人質疑有詐，認為是騙局，而且圍觀者很像做媒，「左中右3個護法，睇落是同黨做媒」，有街坊稱早前在紅磡街市門口遇過同一組人，「搵唔到食呀，護法套衫都冇換」。



土瓜灣街坊拍到街頭有免費手指算命，照片其後被轉載到其他群組。（facebook群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」圖片）

樓主在facebook群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」上傳圖片，描述是「手指算命唔收錢」。照片所見，一名身穿橙色僧服、頭戴橙色帽的男子，身上揹住同色布袋，雙手合十閉目低頭，雖然戴上口罩，但還是露出嘴巴和鼻子，地上放了一張算命介紹，寫上「手指算命（免費測試）」，上面有3樽佛像的畫，右側寫上一串字，最尾是「佛祖」，另外有一句「吊香能算你家中一切」。

網民好奇免費測試又能算到家中一切，質疑有詐。（facebook群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」圖片）

算命師左右兩邊分別坐住中年男女駐足在看地上的介紹，正前方有名男子好奇上前查看。許多網民一看批評該男子是「神棍」，「免費喎！通常免費嘢都係最貴」、「算唔收錢，但先生你烏雲蓋頂，近期有血光之災，買串佛珠10萬9千7」。照片中有人群圍觀並引起網民質疑整個布局伏味濃，「兩個背囊人肯定係媒來㗎」、「左中右3個護法，睇落是同黨做媒」、「幾個同黨，但係一睇啲鞋襪、衣着就知乜料喇」、「望到呢啲樣都即刻行開」，認為不是真算命。

有網民指曾見過這個算命師傅，「噚日紅磡街市門口，今日到土記。好勤力，噚日有三大護法。搵唔到食呀，護法套衫都冇換，同噚日一樣」，日前還有人見過在紅蘋果街市對面，「有個和尚當街一隻手拿着一個男人的耳朵（似同黨，以吸引途人注意）睇相」。

（facebook群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」）